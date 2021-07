Des millions de jetons montent en flèche de 120% – voici où acheter des pièces MM

La pièce d’un million de dollars (MM) est l’un des actifs de crypto-monnaie les plus performants aujourd’hui, avec une valeur vertigineuse de 120% à plus de 175 USD et connaît une augmentation de 280% du volume des transactions à 134 millions USD. . Ces mesures attirent certainement l’attention et, en raison de ses performances spectaculaires sur le marché, de nombreux investisseurs et commerçants ont essayé de découvrir tout ce qu’ils pouvaient sur le jeton Million.

C’est là qu’Invezz entre en jeu. Dans cet article, nous avons couvert toutes les informations clés que vous devez savoir avant d’investir dans Million crypto coin. Nous expliquons en quoi consiste le projet, comment il fonctionne, quelles sont ses perspectives d’investissement et si vous devez ou non acheter des pièces dès maintenant. De plus, nous fournissons les prévisions de prix de millions de pièces de la part de nos analystes.

Si vous souhaitez acheter des jetons Million rapidement et facilement, faites défiler jusqu’à la section ci-dessous pour voir notre sélection des meilleurs endroits pour acheter et vendre des pièces Million au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des millions de crypto-monnaies en ligne

Si vous souhaitez acheter, vendre et échanger des jetons MM, votre meilleur pari est de vous abonner à un courtier en crypto à faible coût, de déposer des fonds et d’acheter autant de pièces que vous le souhaitez, en les stockant potentiellement dans un portefeuille pour plus de sécurité.

Ce sont deux des meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des millions de crypto-monnaies grâce à leurs faibles frais et leurs interfaces utilisateur de haute qualité.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Inscrivez-vous instantanément avec AVATrade

Qu’est-ce que le jeton Million ?

C’est une crypto-monnaie qui a la dénomination de marché MM.

MM a une offre fixe de 1 million de jetons et son prix est conçu pour ne jamais descendre en dessous de la barre des 1 $, ce qui signifie que Million crypto n’aura jamais une capitalisation boursière inférieure à 1 million de dollars. Je suppose que l’indice est vraiment dans le nom…

Le projet a été créé par Patrick Shyu, connu sur YouTube sous l’alias TechLead. Shyu est un ancien employé de Facebook et Google qui possède une vaste expérience dans le domaine du codage.

Depuis qu’il est entré dans le domaine YouTube, il a raconté de nombreuses histoires fascinantes sur le fonctionnement interne de certaines des plus grandes entreprises du monde, mettant en lumière la culture interne de son entreprise et détaillant sa propre progression de carrière. Avec une communauté de plus de 1,1 million d’abonnés très actifs, TechLead est désormais l’une des plateformes à la croissance la plus rapide de YouTube.

De nombreux influenceurs ont lancé des projets de crypto-monnaie ces derniers mois alors que l’engouement pour la crypto-monnaie est devenu courant, bien que beaucoup d’entre eux aient été qualifiés de rien de plus qu’une bombe et une décharge à la mode. Cependant, Million semble avoir des références plus substantielles.

De plus, Shyu lui-même aurait investi plus de 600 000 $ de ses propres capitaux propres dans le projet tout en fournissant également des liquidités dans DEX. Avoir un regard significatif dans le jeu est définitivement un feu vert, donc avec Shyu apparemment aligné avec les détenteurs de jetons, le projet pourrait être prêt pour une phase de croissance.

Dois-je acheter des millions de jetons ?

Si vous recherchez un actif à haut risque et à haut rendement pour occuper une petite partie de votre portefeuille d’investissement, Million pourrait être un candidat idéal. Compte tenu de sa promotion sur les réseaux sociaux et de la limite minimale unique d’un million de dollars, il pourrait réussir sur le marché à long terme. De plus, pour les traders, à court terme, il devrait y avoir beaucoup de volatilité sur laquelle essayer de capitaliser.

Cependant, avant d’investir, assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable et de comprendre exactement dans quoi vous investissez. Le pire type d’investissement est celui qui est mal informé, alors assurez-vous de prendre votre temps et de vous sentir à l’aise avant de vous lancer.

Est-ce que MM Coin me rendra riche ?

Il est peu probable que les jetons MM vous rendent riche, mais pas impossible. Des crypto-monnaies individuelles comme Bitcoin, Ethereum et Dogecoin ont déjà créé une valeur exponentielle pour les détenteurs de jetons, et Million pourrait avoir les informations d’identification pour capturer un niveau similaire d’élan.

Prévision de prix MM 2021

Notre prévision de prix pour des millions de jetons pour 2021 est la suivante :

275 dollars d’ici la fin de l’année 325 dollars d’ici 2022 648 dollars en 5 ans

Couverture des médias sociaux en millions de dollars

$ MM est une réserve de valeur avec 1 million de jetons, chacun arrimé à 1 USD. Le ciel est la limite, soutenu par une armée de riches nerds de la technologie ! #MillionToken pic.twitter.com/ciHkxgwpZ2 – MillionsAddict (@HabaRiseAddict) 10 juillet 2021

$ MM crée des millionnaires. Il est temps de parler de @Million__Token. // FIL pic.twitter.com/4rREOJAsfo – Brandon Hong (@brandank_cr) 13 juillet 2021

Un million de jetons $ MM est le prochain jeton lunaire yall 🚀 Pour voir que c’était seulement 1 $ il y a 2 semaines, c’est fou 🤯 Je suis entré à 23 $ par pièce 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/yCP1bGuzuv – CryptoHodler (@HeavyCryptoBag) 13 juillet 2021

Bientôt beaucoup plus de millionnaires quand $ MM atteindra 100ex # MillionToken 🦁 pic.twitter.com/HSVN4qHEob – Ryan Heath (@RoQoH) 13 juillet 2021

Pour les dernières informations sur le MM $ et d’autres crypto-monnaies à la mode, consultez nos actualités crypto.

Les millions de tokens montent en flèche de 120% – c’est ici que les pièces MM sont apparues en premier sur Invezz.