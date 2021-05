Des millions de personnes ont acheté ce produit populaire, mais cela pourrait vous brûler, alors arrêtez de l’utiliser maintenant – .

La Commission de la sécurité des produits de consommation des États-Unis a souligné cette semaine un rappel impliquant 5,4 millions d’unités d’un défroisseur à vapeur portatif au milieu d’informations selon lesquelles plus de 100 personnes ont été brûlées lors de l’utilisation de l’appareil. Les deux produits en question comprennent le My Little Steamer de marque Joy/JM et le My Little Steamer Go Mini. Les deux produits étaient vendus sur HSN et étaient également disponibles dans les points de vente à travers le pays, notamment Lowes, Target et Bed Bath & Beyond. Les appareils étaient également disponibles sur Amazon.

Comme leur nom l’indique, les produits utilisent de la vapeur chaude pour éliminer rapidement les plis des vêtements. Un problème technique, cependant, peut parfois provoquer la pulvérisation ou la fuite d’eau incroyablement chaude sur les appareils portables pendant l’utilisation. Le rappel note que cela présente un risque de brûlure grave pour les utilisateurs. À ce jour, HSN à elle seule a reçu plus de 225 rapports de dysfonctionnements des produits et 106 rapports ultérieurs d’utilisateurs ayant subi des brûlures. De ce groupe, huit personnes ont signalé des brûlures au deuxième degré tandis que six personnes ont signalé des brûlures au troisième degré.

Par conséquent, la société rappelle les 5,4 millions d’unités qui ont été expédiées à ce jour. Comme c’est généralement le cas dans ces types de rappels, les clients qui ont acheté les produits sont éligibles pour un remboursement complet. Les clients sont également invités à cesser immédiatement d’utiliser ces produits.

Les produits en question ont été vendus de janvier 2002 à décembre 2020. Si vous possédez l’un des produits ci-dessus, vous pouvez contacter HSN sans frais au 855-654-0942 de 9 h à 21 h HE du lundi au vendredi. Alternativement, vous pouvez aller sur www.SteamerRecallSettlement.com où vous pouvez soumettre une demande de bon de paiement et faire partie d’un règlement de recours collectif.

L’entrée notant le rappel peut être consultée ci-dessous :

Description : Le présent rappel vise les défroisseurs à vapeur My Little Steamer et My Little Steamer Go Mini de marque Joy/JM. Les défroisseurs sont des appareils électriques portatifs (120 V, 60 Hz, 900 W), qui utilisent de la vapeur chaude, émise par une tête de buse pour éliminer les plis des vêtements et autres tissus. Les steamers étaient vendus en deux tailles : le My Little Steamer standard (ou de luxe) pleine grandeur ou le My Little Steamer Go Mini de taille compacte. Les bateaux à vapeur étaient vendus individuellement ou en ensembles combinés dans une variété de couleurs, notamment le noir, le blanc, le rouge, le violet et le bleu sarcelle. Les modèles rappelés ont une tête plate ou triangulaire et le nom du produit est imprimé sur le côté de l’appareil. Remède : Les consommateurs devraient immédiatement cesser d’utiliser les défroisseurs à vapeur rappelés et communiquer avec HSN pour savoir comment obtenir un remboursement complet pour les appareils achetés de janvier 2018 à décembre 2020, un remboursement partiel pour les appareils achetés de janvier 2015 à décembre 2017, ou un bon pour unités achetées avant janvier 2015. Incidents / blessures: HSN a reçu 227 rapports de pulvérisation d’eau chaude ou de fuite des vapeurs, dont 106 rapports de brûlures. Ces rapports comprennent huit rapports de brûlures au deuxième degré et six rapports de brûlures au troisième degré. Vendu à : En ligne sur HSN.com et sur le réseau de télévision HSN. Ils ont également été vendus dans des magasins à l’échelle nationale ou en ligne chez divers détaillants, notamment Amazon, Target, Bed Bath & Beyond, Walmart et Lowes de janvier 2002 à décembre 2020 pour entre 10 $ et 30 $ individuellement et entre 20 $ et 50 $ en ensembles combinés. Importateur(s) : Ingenious Designs LLC, de Ronkonkoma, NY (filiale à 100 % de HSN depuis 1999) Fabriqué en : Chine Numéro de rappel : 21-138

