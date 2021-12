Des millions de personnes souffrent de la faim alors que le virus frappe la sécurité alimentaire en Asie, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Le rapport indique que l’accès à la nourriture s’est détérioré en 2020 et s’est encore détérioré cette année alors que les gouvernements luttaient pour contenir les épidémies en restreignant les voyages et autres activités.

La pandémie prolongée et la flambée des prix compromettent la sécurité alimentaire de millions de personnes en Asie, dont 1,8 milliard n’ont pas accès à une alimentation saine, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Le rapport indique que l’accès à la nourriture s’est détérioré en 2020 et s’est encore détérioré cette année alors que les gouvernements luttaient pour contenir les épidémies en restreignant les voyages et autres activités.

Avec les progrès accomplis dans la réduction de la faim, la FAO demande instamment des mesures globales pour améliorer la sécurité alimentaire, dans le cadre d’une poussée vers ce que les experts appellent une approche des « systèmes alimentaires ».

David Dawe, économiste principal au bureau régional de la FAO pour l’Asie et le Pacifique, a déclaré que l’indice des prix des denrées alimentaires de l’organisation avait augmenté de près d’un tiers au cours de l’année écoulée. Le prix des huiles végétales, qui sont essentielles pour la santé, a grimpé de 74%, a-t-il déclaré.

La hausse des prix mondiaux des matières premières affecte les coûts pour les consommateurs, « un autre coup dur pour les pauvres, qui dépensent un grand pourcentage de leurs revenus pour l’alimentation et ont du mal à se remettre des impacts de COVID-19 ». dit Dawe.

« Les producteurs de denrées alimentaires ont également été confrontés à des défis plus récents après l’impact initial de la pandémie, notamment la hausse des prix du carburant et des engrais », a-t-il déclaré.

Une transformation des systèmes pour améliorer la sécurité alimentaire doit s’articuler autour des besoins des nombreux petits agriculteurs de la région et d’autres groupes vulnérables tels que les peuples autochtones, les femmes et les enfants, selon le rapport de la FAO.

Il note que près de 16 pour cent des habitants de l’Asie du Sud sont sous-alimentés et que pour l’ensemble de la région, la sous-alimentation est à son plus haut niveau en une décennie, à 8,7 pour cent.

L’accès à une nourriture adéquate est le pire en Corée du Nord, avec plus de 40 pour cent de sa population sous-alimentée. Mais la faim est également un problème urgent en Afghanistan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Timor oriental.

Les conditions dans la région sont toujours meilleures qu’elles ne l’étaient en 2000, mais les progrès de ces dernières années se sont ralentis et, dans certains cas, se sont inversés. Dans 10 pays de la région, plus de 30 pour cent des enfants de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance ou d’une faible taille pour l’âge – une mesure courante de leur niveau de nutrition. Dans huit autres pays, entre 20 % et 30 % le font.

Une telle privation a des conséquences durables, car les enfants souffrent d’une santé plus faible et n’atteignent pas leur plein potentiel.

Des millions de ces enfants souffrent d’émaciation, une condition potentiellement plus dangereuse en raison d’une alimentation inadéquate ou d’une maladie prolongée. En 2020, plus de 31 millions d’enfants en Asie-Pacifique étaient touchés par l’émaciation, et ce nombre pourrait atteindre 40 millions d’ici la fin de 2022 si les tendances actuelles se poursuivent.

La FAO et d’autres travaillant sur la faim demandent instamment que les efforts se concentrent sur des problèmes plus larges que la simple augmentation de la quantité de nourriture produite – une étape cruciale mais qui ne garantit pas que les familles peuvent réellement se permettre une alimentation saine.

Le défi consiste à concevoir des politiques visant à améliorer les systèmes alimentaires pour faire face aux pandémies, aux catastrophes naturelles, à la pauvreté, à l’instabilité politique et à d’autres défis qui entravent un meilleur accès à une nourriture suffisante.

