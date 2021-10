«Des millions pour obtenir le mois de rappel Covid plus tôt» car «les plus de 50 ans peuvent réserver un jab plus rapidement»

Les personnes de plus de 50 ans pourront réserver un troisième vaccin un mois plus tôt (PA)

Les personnes âgées de plus de 50 ans pourront réserver un troisième vaccin un mois plus tôt afin d’accélérer les injections de rappel, selon un nouveau rapport.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, dira aux dirigeants du NHS d’autoriser une troisième injection cinq mois après une deuxième dose au lieu de six, car il vise à protéger les gens contre le coronavirus cet hiver, a rapporté The Mail on Sunday.

Plus tôt cette semaine, il a exhorté les personnes éligibles à recevoir un rappel et le vaccin contre la grippe, car il a averti que les cas pourraient atteindre 100 000 par jour.

Mais pour le moment, les personnes éligibles à un rappel ne peuvent pas réserver à l’avance et doivent attendre en moyenne 18 jours après les six mois pour obtenir un rendez-vous pour une troisième vaccination.

C’est l’une des raisons pour lesquelles seulement environ 4,5 millions des 9,3 millions de personnes admissibles au rappel en ont reçu un, a ajouté The Mail on Sunday.

Le journal a déclaré que des sources gouvernementales avaient promis que les nouvelles règles seraient mises en place dès que possible, permettant aux personnes éligibles de réserver un mois à l’avance.

Les personnes éligibles aux rappels incluent toute personne âgée de 50 ans et plus, les personnes vivant et travaillant dans des maisons de soins pour personnes âgées et les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a exhorté les personnes éligibles à recevoir un vaccin de rappel. (.)

Les conseillers du Premier ministre ont également envisagé de raccourcir la fenêtre de six mois pour un rappel, mais l’heure actuelle est la période optimale pour maximiser les niveaux d’immunité.

Boris Johnson et les hauts responsables de la santé appellent la nation à se faire vacciner contre Covid-19 alors que l’inquiétude monte face à l’augmentation des niveaux d’infection avant Noël.

Le Premier ministre a déclaré que les vaccins permettraient au pays de traverser l’hiver et de sortir de la pandémie, tandis que le directeur médical national du NHS England, le professeur Stephen Powis, a déclaré qu’un rappel « protégerait la liberté et Noël que nous avons tous gagnés ».

Les appels répétés pour que les gens se fassent piquer surviennent alors que M. Johnson résiste aux appels des responsables de la santé pour des restrictions plus strictes malgré le nombre croissant de cas.

Downing Street a insisté sur le fait qu’il y avait encore des capacités inutilisées dans le NHS et que le plan B ne serait activé que s’il subissait une « pression importante ».

Le plan B comprend des conseils sur le travail à domicile et l’utilisation obligatoire de masques faciaux.

Boris Johnson a appelé la nation à se faire vacciner (.)

M. Johnson, qui a déclaré qu’il n’y avait aucun plan pour un autre verrouillage, a déclaré: « Les vaccins sont notre chemin à travers cet hiver. »

Le professeur Powis, qui a déclaré cette semaine que le NHS se sentait » exceptionnellement occupé « , a écrit dans le Sunday Telegraph que ce sera » sans aucun doute un hiver difficile « .

Il a déclaré qu’à la même époque l’année dernière, il y avait plus de 6 800 personnes hospitalisées avec Covid, et ce week-end, le chiffre est de 6 405, mais en 2020, le pays était encore à six semaines de la première vaccination au monde.

M. Javid serait également prêt à appliquer les lois pour rendre les vaccins Covid obligatoires pour les personnes travaillant pour le NHS.

Les appels aux gens pour obtenir leurs rappels interviennent après que le professeur Peter Openshaw, membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag), a déclaré que le nombre de cas et les taux de mortalité sont actuellement «inacceptables».

Le gouvernement a déclaré qu’à 9 heures du matin samedi, il y avait eu 44 985 autres cas de Covid-19 confirmés en laboratoire au Royaume-Uni.

