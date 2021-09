Des mini cerveaux de laboratoire créés avec la maladie de Parkinson

08/09/2021 à 18:13 CEST

Un groupe de spécialistes de différents centres universitaires et de recherche de Singapour a développé des mini-cerveaux in vitro capables de reproduire les conditions et la détérioration que la maladie de Parkinson génère dans un vrai cerveau humain. Les organoïdes pourraient devenir un outil fantastique pour concevoir de nouvelles thérapies et traitements pour l’une des pathologies neurodégénératives ayant le plus grand impact au monde.

Selon un communiqué de presse de la Duke-NUS School of Medicine, l’une des institutions du pays asiatique qui faisait partie de la recherche, c’est la première fois que le soi-disant Corps de Lewy, des dépôts de protéines anormaux qui caractérisent la maladie de Parkinson dans le cerveau des patients, parviennent à être produits en laboratoire. Cela offre aux scientifiques une excellente occasion d’acquérir de nouvelles connaissances sur la maladie.

Une détérioration progressive

La la maladie de Parkinson il s’agit d’une maladie neurodégénérative directement liée aux effets du vieillissement : au sein de ce type de pathologies neurologiques, qui sont la principale cause de handicap dans le monde, la maladie de Parkinson est la variété qui connaît la croissance la plus rapide. Elle touche entre 1% à 2% de la population mondiale de plus de 60 ans, mais l’incidence peut grimper jusqu’à 5% de la population lorsqu’elle a plus de 65 ans.

La maladie de Parkinson s’aggrave avec le temps, principalement en raison de la destruction progressive des neurones pigmentés de la substance noire, une partie de la mésencéphale ou mésencéphale qui joue un rôle vital dans les aspects liés à l’apprentissage et à d’autres fonctions cérébrales. Jusqu’à présent, les causes profondes qui génèrent cette détérioration neurologique progressive sont inconnues.

Un nouveau modèle pour rechercher de meilleurs traitements

Maintenant le organoïdes développé en laboratoire par des scientifiques asiatiques pourrait apporter un nouveau regard sur la maladie, en reproduisant ses conditions et en pouvant étudier en détail chacun des processus impliqués. La nouvelle étude a été récemment publiée dans les Annals Of Neurology.

Les mini cerveaux Ils pourraient faciliter des traitements innovants, car les modèles traditionnellement utilisés de la maladie de Parkinson dans le cerveau animal n’offrent pas les mêmes possibilités. Leur principale limite est qu’ils ne montrent pas la perte progressive et sélective des neurones produits par le neurotransmetteur dopamine, une caractéristique importante de la maladie de Parkinson qui ne peut être observée que dans le cerveau humain.

Les organoïdes développés in vitro reproduisent les caractéristiques du mésencéphale ou du mésencéphale humain : ce sont des structures multicellulaires et tridimensionnelles, créées à partir de cellules souches humaines génétiquement modifiées. Dans le cas particulier de ces mini-cerveaux, ils présentent une mutation génétique du gène GBA, que l’on retrouve chez de nombreux exemples de personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Peut-être que la grande avancée liée à ces organoïdes ou mini-cerveaux, qui s’inscrivent dans la lignée d’autres études et recherches qui se développent dans différentes parties du monde, est qu’ils permettront la création d’un nouveau modèle de pathologie, offrant aux scientifiques une alternative précise pour suivre comment la maladie se développe et comment elle pourrait ralentir ou même s’arrêter à un moment donné.

Référence

Inclusions de type corps de Lewy dans les organoïdes du mésencéphale humain porteurs de mutations de la glucocérébrosidase et de l’α-synucléine. Jo, J., Yang, L., Tran, H., Yu, W., Sun, A., Chang, Y. et al. Annals Of Neurology (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1002/ana.26166

photo– De petits organoïdes de la taille d’un petit pois ressemblant au mésencéphale humain, qui sont essentiellement des constructions tissulaires tridimensionnelles, multicellulaires, in vitro qui imitent le mésencéphale humain, sont cultivés à partir de cellules souches humaines pour permettre aux scientifiques d’étudier comment il se développe et comment le cerveau humain communique. De plus, ils permettent d’explorer de nouvelles thérapies et traitements contre différentes maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson en l’occurrence. Crédit : Hyunsoo Shawn Je / Duke-NUS.