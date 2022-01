Des minorités en Inde ciblées par des groupes extrémistes, selon le Premier ministre pakistanais Imran Khan

Khan s’est adressé à Twitter pour faire les allégations à la suite de prétendus discours incendiaires et provocateurs contre les musulmans lors d’un événement à Haridwar dans l’Uttarakhand qui s’est tenu en décembre.

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a affirmé lundi que les minorités en Inde étaient la cible de groupes extrémistes et a averti qu’un tel programme « est une menace réelle et actuelle » pour la paix régionale. et des discours provocateurs contre les musulmans lors d’un événement à Haridwar dans l’Uttarakhand qui s’est tenu en décembre.

Sur son compte Twitter, Khan a également demandé si le gouvernement du BJP soutenait l’appel au génocide des minorités en Inde, en particulier des 200 millions de musulmans.

Khan a accusé le gouvernement dirigé par le BJP de cibler les minorités en Inde, ajoutant que l’agenda extrémiste « est une menace réelle et actuelle pour la paix dans notre région ». Le mois dernier, le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a convoqué le chargé d’affaires de l’Inde et a fait part de son inquiétude face aux prétendus discours de haine prononcés lors du conclave de Haridwar.

Le Pakistan a fait savoir à la partie indienne que les discours de haine signalés étaient considérés avec une vive inquiétude par la société civile et un échantillon représentatif de la population du pays. Tenu à Haridwar du 17 au 20 décembre, le Dharma Sansad a été organisé par Yati Narasimhanand Giri de Juna Akhada, qui est déjà sous le contrôle de la police pour avoir prononcé des discours de haine et incité à la violence contre les musulmans.

Lors de l’événement, plusieurs orateurs auraient prononcé des discours incendiaires et provocateurs, appelant au meurtre de personnes appartenant à la communauté minoritaire. Deux FIR ont été déposés contre 15 personnes dans cette affaire, dont Waseem Rizvi qui a changé son nom en Jitendra Narayan Tyagi après s’être converti en Hindouisme récemment et organisateur du Sansad Yati Narasimhanand, le prêtre en chef du temple Dasna à Ghaziabad.

Une équipe d’enquête spéciale de cinq membres a été constituée pour examiner l’affaire. La Cour suprême de l’Inde a accepté lundi d’entendre un litige d’intérêt public (PIL) demandant des poursuites contre ceux qui ont prononcé des discours de haine lors du récent conclave.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a pris note des observations de l’avocat principal Kapil Sibal selon lesquelles aucune mesure n’a été prise contre ceux qui ont prononcé les discours de haine malgré l’enregistrement du FIR.

