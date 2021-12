Des missionnaires enlevés en Haïti décrivent avoir suivi les étoiles après avoir échappé aux gardes pour se mettre en sécurité

Plusieurs des missionnaires enlevés par un gang en Haïti ont pu s’échapper et se mettre en sécurité, selon Christian Aid Ministries.

Sur les 17 otages pris, 12 missionnaires du Christian Aid Ministries ont pu s’enfuir seuls la nuit, a déclaré lundi le porte-parole Weston Showalter lors d’une conférence de presse dans l’Ohio. Le gang les a enlevés en octobre alors qu’ils revenaient de la construction d’un orphelinat et a exigé une rançon de 1 million de dollars par personne.

« Quand ils ont senti que le moment était venu, ils ont trouvé un moyen d’ouvrir la porte qui était fermée et bloquée, classés silencieusement sur le chemin qu’ils ont parcouru. [had] choisi de suivre et a quitté l’endroit où ils étaient détenus », a déclaré Showalter.

Les évadés, qui comprenaient un bébé de 10 mois et des enfants âgés de trois, 14 et 15 ans, ont échappé à de « nombreux gardes » et se sont dirigés vers une montagne qu’ils ont vue quelques jours plus tôt, en utilisant des constellations pour s’orienter, selon Showalter.

Ils ont traversé «des bois et des fourrés, travaillant à travers des épines et des ronces», restant silencieux tout au long. «Deux heures ont été à travers des ronces féroces. Nous étions en territoire de gangs pendant toute la randonnée », a-t-il déclaré, citant l’un des missionnaires qui s’est échappé.

Showalter a déclaré qu’ils avaient finalement trouvé une personne avec un téléphone à l’aube et qu’ils avaient pu appeler les autorités.

Les cinq autres missionnaires avaient déjà été libérés au moment où les autres se sont échappés, a rapporté BBC News. La plupart des otages sont maintenant retournés dans leurs familles.

« Les otages ont parlé au chef de gang à plusieurs reprises, lui rappelant avec audace Dieu et l’avertissant du jugement éventuel de Dieu si lui et les membres du gang continuent dans leurs gangs », a déclaré Showalter, notant que les otages ont maintenu une veillée de prière pendant qu’ils étaient être retenu.

On ne sait toujours pas si une rançon a été versée au gang, a rapporté BBC News.

