Des modèles mixtes, un apprentissage personnalisé et des compétences d’employabilité sont essentiels pour naviguer dans un paysage changeant: Shreyasi Singh, fondatrice et PDG, Harappa Education

La pandémie a perturbé l’avenir du travail et des lieux de travail, sans parler de la redéfinition rapide de la dynamique du lieu de travail hybride grâce aux interactions en ligne. Ces changements radicaux sont également apparents dans le domaine de l’éducation, car l’apprentissage en ligne est devenu la «nouvelle norme» et les plates-formes d’apprentissage en ligne se sont envolées depuis le verrouillage de l’année dernière.

L’ancienne ville de Harappa n’est pas seulement l’une des civilisations les plus anciennes du monde, mais elle est également considérée comme l’une des sociétés les plus avancées technologiquement et intellectuellement. La civilisation harappéenne a une mémoire intemporelle dans l’esprit des Indiens et incarne l’espoir que tous les fondateurs et les constructeurs ont de créer quelque chose qui existe au-dessus et au-delà d’eux. Telle est la vision motrice du fondateur et PDG de Harappa Education, Shreyasi Singh, partagée avec Financial Express Online.

Elle ajoute: «Le nom Harappa suscite beaucoup de curiosité parmi les gens. En tant que fiers amoureux du biharis et de l’hindi, et passionnés de textiles, d’art, de musique et de cuisine indiens, mon cofondateur Pramath et moi sommes toujours attirés par les noms à l’esprit riche de notre patrimoine. Nous nous sommes battus à travers plus de 50 noms, y compris d’innombrables options qui ont joué sans imagination sur le mot «ed». Ils semblent tous forcés et ennuyeux. Une fois le nom décidé, les associations sont instantanément intuitives. »

Ancienne élève du Lady Shri Ram College for Women et de l’Indian Institute of Mass Communication, Shreyasi Singh a commencé sa carrière dans le domaine du journalisme, a écrit deux livres sur l’entrepreneuriat et s’est étendue au segment dynamique de l’enseignement supérieur, où elle a aidé à bâtir une -un seul programme de gestion.

Notamment, «Embracing Change» – un cours que Harappa Education a ouvert à l’inscription gratuite l’année dernière – et «Speaking Effectively» ont émergé en tant que pionniers en 2020. Un cours intensif en ligne récemment lancé: «Ace the Interview» vise à aider les candidats à un emploi se préparer aux questions les plus importantes auxquelles ils seront confrontés lors d’une entrevue. En janvier 2021, Harappa Education a lancé sa campagne 10on10 distincte pour le public des entreprises et des campus afin de tirer parti de l’avantage Harappa.

Selon Shreyasi, «Notre vision de créer une entreprise en ligne de haute qualité, mondiale et moderne était résolue. Nous avons estimé que notre programme avait la même texture que l’imagerie ancrée et fondamentale des sites archéologiques de Harappa: nos compétences sont fondamentales pour la vie et la croissance d’un individu. Nous avons créé 10 programmes spéciaux conçus pour aider les étudiants et les professionnels à relever la barre à grande échelle. »

Dans cette interaction avec Financial Express Online, la fondatrice et PDG de Harappa Education, Shreyasi Singh, explique comment le système éducatif indien se réinvente, l’émergence de modèles de travail hybrides change la dynamique du lieu de travail et comment le développement de nouveaux programmes centrés sur les employés est essentiel pour renforcer la résilience au sein du pays. augmentation de la main-d’œuvre.

Shreyasi estime que le modèle de travail hybride «évoluera de plus en plus dans le sens de la mesure de l’impact et de la valeur par opposition à la conduite du présentéisme en personne et au chronométrage des heures passées sur le lieu de travail ou devant les ordinateurs portables.»

Alors que le système éducatif indien a été contraint de se réinventer pendant la pandémie, quelle est votre vision à long terme et comment comptez-vous apporter des changements?

La pandémie a certainement forcé le système éducatif indien à se modifier de plusieurs manières – les modèles de travail et de prestation sont les plus cruciaux. Nous ne sommes pas étrangers au fait que les verrouillages forcés ont poussé les enseignants et les apprenants à considérer l’apprentissage en ligne et les modèles mixtes comme des solutions permanentes. À leur tour, plusieurs nouvelles plates-formes d’apprentissage en ligne ont vu le jour au cours de la dernière année.

Chez Harappa, nous nous taillons une place en tant que bâtisseurs d’une plate-forme du futur centrée sur l’apprenant grâce à notre pédagogie inspirée des sciences du comportement, à des cadres distinctifs et à des cours et programmes innovants.

Le véritable avantage de Harappa et la façon dont nous nous différencions des autres programmes d’apprentissage en ligne réside dans la façon dont notre programme est conçu.

Notre offre unique transcende la spécialisation, la fonction et l’industrie, en se concentrant sur les compétences cognitives, sociales et comportementales qui sont essentielles pour tout lieu de travail.

Nous nous engageons à faire évoluer notre programme et nos offres pour répondre aux besoins des apprenants, en mettant l’accent sur l’aide à chaque individu pour réussir sa carrière. Nous sommes ravis d’aider nos apprenants à progresser et continuerons à travailler pour maintenir l’élan avec les offres existantes et nouvelles.

Quels sont les principaux conseils que vous donneriez sur le système éducatif actuel à partir de votre expertise professionnelle et de vos interactions jusqu’à présent?

Quels sont les avantages et les inconvénients en termes d’embauche et de synchronisation avec la dynamique mondiale du lieu de travail?

À mesure que les modèles de travail hybrides deviennent une norme, il y aura certainement des changements dans la façon dont les organisations fonctionnent et la dynamique du lieu de travail en général.

L’élaboration de nouveaux programmes de formation centrés sur les employés, en plus de la restructuration des programmes existants pour fournir une formation comportementale, sera cruciale, car les lieux de travail chercheront à renforcer la résilience et l’élargissement des compétences de la main-d’œuvre.

Différentes notions liées au leadership devront également être redéfinies car un leader devra adapter et accélérer ses processus de prise de décision en tandem avec des scénarios commerciaux en évolution rapide.

Les lieux de travail et les environnements de travail deviennent également exigeants. Ainsi, les personnes et les responsables de la performance devront être habilement qualifiés pour décomposer les objectifs globaux de l’entreprise pour comprendre et souligner la valeur et l’impact que chaque personne et équipe de l’organisation doit créer pour atteindre des performances optimales.

Les équipes RH devront elles-mêmes comprendre et reconnaître l’importance des compétences comportementales afin de relier les bons points, concevoir des programmes d’apprentissage qui stimulent le comportement d’apprentissage, une application orientée vers la pratique et combler ces lacunes de compétences pour réussir.

Les principales tendances que vous voyez dans l’éducation, l’acquisition de talents et l’embauche pour les deux prochaines années?

Alors que le monde du travail revient à (une nouvelle) normale, nous voyons déjà tant de tendances émergentes dans les domaines de l’éducation, de l’acquisition de talents et d’autres fonctions professionnelles.

Les éducateurs s’appuient davantage sur des modèles mixtes, ce qui signifie une formation supplémentaire pour combler le déficit de compétences associé au développement et à la gestion des salles de classe numériques.

Des méthodes de prestation innovantes et un apprentissage personnalisé continuent de maintenir l’engagement des apprenants et d’améliorer l’expérience d’apprentissage.

Dans le même temps, les apprenants d’aujourd’hui doivent identifier les compétences clés d’employabilité pour naviguer dans un paysage en évolution.

Les entreprises envisagent maintenant de restructurer et de préparer une main-d’œuvre plus forte pour faire face aux incertitudes provoquées par la pandémie. Le travail à distance (en particulier le travail à domicile) permet une plus grande flexibilité et une plus grande autonomie pour les employeurs et les employés.

En plus de réduire les coûts, les organisations commencent à considérer le travail à distance comme une partie importante de leur processus de recrutement et de rétention.

Des études montrent qu’environ 70% de la main-d’œuvre mondiale travaillera à distance d’ici 2025!

Le travail à distance aide non seulement les entreprises à exploiter les talents dans toutes les régions, mais laisse également de la place à la diversité et à l’inclusion.

Du point de vue des compétences, nous devons délibérément concentrer la formation et le développement sur trois catégories importantes de compétences dans une égale mesure: la mise à niveau – rôles qui sont touchés par les nouvelles technologies – la requalification – l’acquisition de compétences de haut niveau et des carrières à l’épreuve du temps – et la formation professionnelle – embrasser des compétences à vie pour nous donner un avantage supplémentaire.

Vos observations sur la garantie de l’inclusion et de la diversité des genres – des données ou des tendances intéressantes dans ce contexte?

Les industries – en Inde et dans le monde – ont parcouru un long chemin, cependant, même aujourd’hui, seules 29 des entreprises indiennes Fortune 500 ont des femmes à des postes de direction avec un pouvoir exécutif. Le monde de la technologie et du commerce Internet a également des plafonds en verre.

Les femmes sont également à peine représentées au siège du fondateur; et il y a peu de femmes PDG de start-ups technologiques. Même du côté du financement, non seulement le monde du capital-risque est principalement un écosystème d’hommes, mais le fait est que les entreprises fondées par des femmes attirent une infime fraction (à un chiffre) des investissements globaux en capital-risque.

Chez Harappa, nous faisons des efforts délibérés pour accroître l’équité dans notre main-d’œuvre – la représentation à elle seule n’est pas l’aspiration ultime, mais c’est une mesure quantifiable dont nous nous tenons responsables. Nous sommes fiers que 46% de notre équipe totale – employés à plein temps et consultants – chez Harappa soient des femmes, avec une bonne représentation dans le cadre de la direction également.

Nous continuerons de maintenir ce ratio, sinon de l’augmenter à 50% ou plus.

Nous travaillons également activement à l’intégration de plus en plus d’apprenantes. Nos données montrent actuellement qu’en moyenne, nous avons plus d’hommes qui s’inscrivent à nos cours.

Il est important pour nous à Harappa de mettre en valeur et d’apprendre des femmes inspirantes; que ce soit avec nos clients, par le biais de notre podcast ou par l’incroyable faculté de femmes que nous avons sur nos cours.

Enfin, nous avons récemment lancé notre programme de leadership des femmes, conçu pour maximiser le potentiel des femmes gestionnaires dans les industries et les organisations. C’est un fait bien connu que lorsque les femmes se voient confier des rôles de leadership, cela conduit à des profits plus élevés, une plus grande représentation et une meilleure collaboration; nous sommes déterminés et ravis d’aider à libérer le pouvoir des femmes leaders.

