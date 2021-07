Des modes de travail en évolution : l’Inde est à la traîne dans l’adoption de l’automatisation

Des technologies telles que l’IA peuvent également aider à réduire la détérioration, à augmenter la productivité et à ajouter 9 milliards de dollars aux revenus des agriculteurs.

L’automatisation crée des opportunités pour de nouveaux types de travail plus significatifs car elle remplace les tâches manuelles banales ou répétitives. « Cependant, l’état de préparation des pays et des industries déterminera s’ils bénéficient de ces avancées. Améliorer la littératie numérique, soutenir les travailleurs défavorisés et mettre en place l’infrastructure et les compétences appropriées aideront à créer de nouveaux rôles vers lesquels les travailleurs pourront évoluer », a déclaré Rajeev Mittal, directeur régional Inde et Saarc, Autodesk.

Récemment, cette société informatique basée à San Rafael, en Californie, a publié L’avenir du travail est maintenant : l’APAC est-elle prête ? étude de recherche de Deloitte, explorant l’état de l’automatisation et l’avenir du travail dans 12 pays Apac comprenant l’Australie, le Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Corée, le Myanmar, le Pakistan, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. La recherche révèle que l’Inde, le Bangladesh et le Pakistan sont les plus à risque et les moins préparés à la prochaine vague d’automatisation. En particulier, l’Inde se classe cinquième en termes d’impact de l’automatisation et neuvième en termes de niveau de préparation à cet impact. Le pays est confronté à une plus grande probabilité d’être touché par l’automatisation en raison de parts d’emploi plus importantes dans l’agriculture, la fabrication et la construction, toutes identifiées comme des industries à haut risque par le rapport.

Bien que le secteur de la construction de l’Inde soit le plus susceptible d’être automatisé, son secteur de la construction est le cinquième le plus vulnérable, devant le Pakistan, l’Indonésie, le Bangladesh et le Myanmar et les Philippines, respectivement en raison du plus grand désavantage de ces pays. Avec une proportion élevée de tâches routinières et manuelles et une faible croissance de la productivité mondiale d’une année sur l’autre (1%, au cours des 20 dernières années jusqu’en 2017), le secteur de la construction est le plus susceptible d’être l’un des plus durement touchés par l’automatisation dans tous les pays. pays de l’Apac.

L’Inde, les Philippines et l’Indonésie ont une probabilité plus élevée d’automatisation pour le secteur agricole, même si le secteur agricole pakistanais était le plus à risque d’impact de l’automatisation. On s’attend à ce que l’augmentation de la demande en aliments et en méthodes agricoles durables conduise à une plus grande adoption des solutions d’automatisation et numériques. Des technologies telles que l’IA peuvent également aider à réduire la détérioration, à augmenter la productivité et à ajouter 9 milliards de dollars aux revenus des agriculteurs.

Selon le rapport, le secteur minier indien présente le deuxième risque le plus élevé d’impact de l’automatisation après le Bangladesh. La vulnérabilité du secteur à l’automatisation découle de ses exigences de compétences relativement faibles, de son degré élevé de tâches routinières et manuelles et de l’utilisation d’une activité physique directe pour faire fonctionner des machines.

