Des modules Wi-Fi 6e avancés devraient être utilisés dans l’iPhone 14

Les normes sans fil continuent d’évoluer et, bien que l’iPhone 13 prenne en charge le Wi-Fi 6, Apple devrait adopter la technologie Wi-Fi 6e plus avancée de l’iPhone 14. Cependant, un nouveau rapport Ming-Chi Kuo indique que la société pourrait trouver composants clés en pénurie.

Nous avons précédemment décrit les principaux avantages du Wi-Fi 6e par rapport à la version simple du Wi-Fi 6…

Le résumé analytique est qu’il existe certaines bandes radio que seuls les appareils Wi-Fi 6e peuvent utiliser, ce qui signifie moins de congestion et des vitesses plus rapides.

La meilleure façon que je connaisse pour l’expliquer est d’imaginer si toutes les voitures Tesla avaient une route rien que pour elles. Combien de trafic en moins verriez-vous sur votre trajet domicile-travail ? C’est ce que crée le Wi-Fi6e. Il fonctionne sur la bande 6 GHz afin qu’aucun appareil hérité ne puisse y accéder. Les appareils Wi-Fi 6e pourront fonctionner sur le Wi-Fi 6 et d’autres normes précédentes, mais aucun appareil sans support 6e ne pourra accéder à l’autoroute. Du point de vue de la capacité, il aura accès à 59 canaux sans chevauchement, donc des endroits comme les arènes sportives, les salles de concert et d’autres environnements à haute densité fourniront beaucoup plus de capacité avec moins d’interférences.