Des mois plus tard, je n’ai pas acheté ou touché un jeu physique PS5

Voici donc quelque chose d’étrange : cela fait près de 10 mois depuis le lancement de la PS5 et je n’ai pas encore acheté ou même tenu un jeu PS5 physique. J’ai beaucoup de jeux PS5, bien sûr, mais ils sont tous numériques. Comparé à toutes les consoles précédentes que j’ai possédées, cela me semble tellement étrange. Mais ce n’est pas trop surprenant non plus.

Je cherchais à acheter des cadeaux d’anniversaire pour ma petite amie et parce que nous vivons toujours à l’ère du covid, cela signifiait parcourir Amazon et d’autres magasins en ligne. Parce que ces magasins récupèrent toutes mes données et les conservent pour plus tard, ils ont rapidement commencé à me suggérer d’acheter des trucs comme Ratchet & Clank: Rift Apart ou Returnal. Les deux sont des jeux PS5. Mais Amazon proposait des copies physiques et c’est à ce moment-là que cela m’a frappé : je n’ai pas de disque ou de boîte PS5. Et je ne pense pas que je le ferai jamais à ce stade.

J’ai la chance d’avoir pu accrocher une PS5 au lancement. Depuis, j’ai joué à une tonne de jeux. J’ai payé la plupart de ma poche parce que je ne suis pas assez cool pour revoir tous nos jeux PS5. (Et je n’ai pas assez de temps pour le faire.) Mais chaque jeu que j’achète, je l’ai acheté numériquement. Ironiquement, je possède la PS5 la plus chère livrée avec un lecteur Blu-ray. Mais la seule chose pour laquelle j’ai utilisé ça, c’est pour jouer à des jeux PS4.

Tous ces mois plus tard, après avoir obtenu une PS5, je n’ai même pas touché à une boîte de jeu PS5 physique. En partie à cause du covid-19, bien sûr. Je ne vais pas dans les magasins presque aussi souvent qu’avant. Mais c’est aussi parce que l’achat de jeux en numérique est devenu si facile que je n’y pense même pas. Quand je veux un jeu, je le trouve juste en magasin et je l’achète. Ma carte de crédit est connectée à mon compte et quelques secondes plus tard, elle se télécharge. Bon sang, je peux même faire tout ça via mon téléphone pendant que je suis loin de ma console. La commodité m’a essentiellement éloigné des supports physiques à ce stade.

En comparaison, j’ai acheté un jeu PS4 avant même que la console ne soit sortie. En 2013, je suis allé dans un Gamestop local et j’ai acheté Battlefield 4. J’avais bientôt une PS4 pré-commandée et j’étais enthousiasmé par l’idée de posséder enfin un jeu PS4, même si je n’avais aucun moyen d’y jouer. (Le jeune Zack a vécu une vie ennuyeuse.)

Maintenant, en 2021, il y a une chance très réelle que je mette fin à cette génération de consoles sans jamais acheter de jeu physique. Ce qui encore une fois, très bizarre. Mais pas si choquant que ça. C’est la direction vers laquelle les jeux vidéo se dirigent depuis des années et des années maintenant. Vous pouvez directement acheter une PS5 sans lecteur de disque. Même chose avec les nouvelles consoles Xbox aussi. L’ère des supports physiques n’est peut-être pas terminée, mais vous pouvez probablement en repérer la fin si vous avez un télescope.

Et tandis qu’une partie de moi craint un monde entièrement numérique et est reconnaissante envers les gens qui achètent encore des jeux physiques, une autre partie de moi est juste au-dessus. C’est peut-être trop cynique de regarder le monde et de ne pas se soucier d’avoir accès à mes jeux dans 20 ans, mais oui, je ne suis pas sûr que je penserai aux jeux dans 20-30 ans alors que le changement climatique continue de s’aggraver et le capitalisme continue de ruiner les choses.

Et si dans 20 ans je suis (avec un peu de chance) mal et les choses s’améliorent dans le monde, et tous les serveurs sont morts et partis, n’hésitez pas à vous moquer de moi, amateurs de médias physiques.