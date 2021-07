Des molécules complexes pourraient identifier la vie extraterrestre

in

29/07/2021 à 17h19 CEST

Des chercheurs de l’Université de Glasgow ont mis au point une nouvelle méthode qui pourrait révolutionner la recherche de la vie extraterrestre : elle se démarque car elle identifie des expressions moléculaires complexes, qui ne peuvent provenir que d’une certaine forme de vie et non de sources abiotiques.

De cette façon, il élimine les « faux positifs » qui ont considérablement ralenti les efforts pour découvrir la vie au-delà de notre planète. Au lieu de vous concentrer sur la détermination des signatures chimiques uniques à la vie afin de tirer une conclusion sur les échantillons, recherchez la complexité moléculaire : cette caractéristique est unique aux organismes vivants.

Selon un communiqué de presse, le système fonctionne avec des échantillons de toute la planète et avec des échantillons extraterrestres. Il a montré que la vie sur Terre ne peut produire que des molécules avec un nombre d’assemblage élevé. La vie, par conséquent, exige inévitablement molécules complexes.

Molécules et vie

Le molécules Ils sont un groupe électriquement neutre et stable d’au moins deux atomes, qui ont une configuration définie et sont unis par des liaisons chimiques cohérentes. Une molécule peut comprendre plusieurs atomes d’un même élément chimique, comme l’oxygène, ou d’éléments différents, comme l’eau.

En tant que composants de la matière, les molécules peuvent être trouvées dans substances organiques, mais ils constituent également la plupart des océans et de l’atmosphère. Dans le même temps, un grand nombre de substances solides connues, telles que les minéraux que l’on peut trouver dans la croûte terrestre, le manteau et le noyau, ont également un grand nombre de liaisons chimiques mais ne sont pas constituées de molécules.

Des molécules complexes définissent la vie

L’une des grandes avancées que semble réaliser ce nouveau système est d’éviter le grand dilemme de déterminer si une biosignature ou une marque biologique trouvée appartient exclusivement à des organismes vivants ou, au contraire, pourrait également provenir de sources abiotiques. Dans ce dernier cas, il ne serait pas possible de le considérer comme la preuve d’une nouvelle forme de vie détectée.

Comment surmonter ce problème ? Selon les responsables de la nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Communications, le mécanisme utilise la technologie appelée spectrométrie de masse diviser une molécule en morceaux et définir plus tard le nombre de parties uniques qui la composent.

Fondamentalement, la spectrométrie de masse est une technique d’analyse qui permet de définir la répartition des molécules d’une substance en fonction de leur masse. Les scientifiques ont conclu que plus pièces uniques peut être identifiée dans une molécule, plus grandes sont les chances de confirmer son appartenance à un organisme vivant.

Dans un concept appelé mesure de assemblage moléculaire, les spécialistes se concentrent sur la détermination de la complexité chimique d’un échantillon : ils savent que la vie sur Terre ne peut produire que molécules avec un nombre élevé de liaisons ou de liaisons ou, en d’autres termes, des molécules caractérisées par leur complexité.

Sujet connexe : L’intelligence artificielle peut découvrir une vie extraterrestre différente de celle de la Terre

Le système parfait pour confirmer la vie ?

De cette façon, une méthode plus efficace serait disponible pour analyser des échantillons extraterrestres et serait en mesure de conclure s’ils coïncident avec n’importe quel forme de vie semblables à ceux connus sur Terre. Le système serait même efficace pour révéler de nouvelles formes de vie artificielle qui auraient pu être créées, volontairement ou par hasard, dans le cadre de travaux scientifiques.

L’assemblage moléculaire sera-t-il la technique qui nous conduira enfin à définir l’existence de la vie en dehors de notre planète ? Ou sera-t-il limité en se concentrant uniquement sur les formes de vie connues sur Terre, en laissant de côté d’autres que nous n’avons pas encore compris ?

Référence

Identifier des molécules en tant que biosignatures avec la théorie des assemblages et la spectrométrie de masse. Marshall, SM, Mathis, C., Carrick, E. et al. Nature Communications (2021) .DOI : https://doi.org/10.1038/s41467-021-23258-x

photo: Raphaël Biscaldi sur Unsplash.