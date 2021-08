Des morceaux inédits de Michael Jackson pourraient figurer sur un nouvel album de famille .

in

*celui de Michael Jackson frère Tito dit que la nouvelle musique du roi de la pop pourrait être en route.

« Il y a plus de musique à sortir. Ils ont de la musique. Il a laissé derrière lui la musique », a déclaré Tito au Sun.

La famille Jackson a l’intention d’enregistrer son premier nouvel album studio depuis 1989, et il pourrait inclure du matériel jusqu’alors inconnu de MJ, décédé en 2009.

“Ce serait tellement agréable d’être à nouveau sur un disque avec Michael”, a déclaré Tito. « Tout ce qui fonctionnerait, nous serions prêts à essayer et à voir ce qui se passe. »

« C’est définitivement une idée brillante. Nous pensons faire quelque chose, alors j’espère que cela se concrétisera », a déclaré Tito.

LIRE LA SUITE: Le juge rejette le procès de Wade Robson contre les sociétés de Michael Jackson

MERCI à mes amis, à ma famille, à mes fans et à TOUS d’avoir soutenu ma chanson et d’avoir aidé à diffuser le message de s’aimer, de se faire confiance, de marcher les uns avec les autres et de se parler.

💫✌🏾🌍💜🙏🏾🎶🎸https://t.co/RkCUyPKdi2 #loveoneanother – Tito Jackson (@titojackson5) 5 août 2021

La légende des Jackson 5 a récemment sorti un nouveau CD intitulé “Under Your Spell”. Le Miami Times rapporte que Kim Kardashian, Khloe kardashian, Bobby Rush, Kim Champs, Johnson magique, UB40 et Fumée Robinson ne sont que quelques-unes des superstars que Tito a enrôlées pour le projet.

Sa mère Katherine Jackson, ses soeurs Janet et Latoya et frères Jermaine et Jackie font aussi des apparitions.

“C’était … une évidence, car à l’époque il y avait beaucoup de troubles dans le monde, surtout en Amérique avec [Black Lives Matter] et la prise de la capitale », a déclaré Jackson. «Mon partenaire et moi avons estimé que c’était le bon moment pour écrire quelque chose pour dire aux gens de venir en paix et de s’aimer. Nous valons mieux que cela. C’était le principe de base de cette chanson.

L’album de blues dans son ensemble est un appel à la paix mondiale.

“C’est une chose avec les Jacksons que nous avons toujours essayé de rechercher l’harmonie, la paix et l’amour à travers le monde”, a déclaré Jackson. “Ce n’est qu’une autre branche de cet arbre.”