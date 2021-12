des mots de Miss Univers, Harnaaz Sandhu, d’Inde ?

. Harnaaz Sandhu a remporté Miss Univers en Israël

Dans la nuit du dimanche 12 décembre, Miss India Harnaaz Sandhu a été couronnée nouvelle Miss Univers, et après avoir reçu le titre de la Mexicaine Andrea Meza, comme nous l’avions prédit, la reine de beauté a commencé à utiliser le pouvoir de sa voix dans le monde. pour envoyer un message.

La Miss Univers a appelé ses abonnés à croire en eux-mêmes, soulignant que c’est la vraie force qui peut provoquer des changements chez les gens.

La spectaculaire Indienne de 21 ans a publié une photo de sa couronne sur son compte Instagram officiel, où elle compte 1,2 million de followers, et a accompagné l’image de son message puissant sur l’amour de soi et la foi.

« Nous l’avons fait », a commenté la reine de beauté, applaudissant son exploit. « 🥺 J’ai dit dans ma réponse finale que je croyais en moi, et c’est pourquoi j’étais sur cette scène. »

La nouvelle Miss Univers a également mentionné qu’il est important d’être reconnaissant envers les personnes qui font partie des projets des autres, et par exemple, elle a lancé une longue liste de remerciements à ceux qui ont été la clé de son triomphe comme la plus belle de la planète. .

«Je veux mentionner certaines personnes qui ont également cru en moi. Tout d’abord, je tiens à remercier ma famille et mes amis qui ont été avec moi quoi qu’il arrive, m’ont vu tomber et me relever et m’ont toujours soutenu. ❤️ @ ruby6100 @hsmusics », a déclaré le mannequin et actrice. Merci @naughtynatty_g d’être la force motrice. Votre énergie est contagieuse et je me souviens encore de la façon dont vous êtes entré dans la pièce et elle a été soudainement remplie de bonnes vibrations les jours les plus épuisants du concours national. Vous m’avez motivé et vos moments « Chak de phatte » m’ont marqué tout au long de mon parcours ici. J’espère avoir pu vous apporter ce genre de bonheur quand vous m’avez vu gagner aujourd’hui. ❤️ ».

Merci @vineetjain12 de m’avoir donné cette opportunité et la plate-forme à LIVA Miss Diva 2021 et d’avoir foi en moi que je pourrais représenter l’Inde à l’international. 🙏 Merci à mes panélistes et designers qui ont fait la femme qui a remporté la couronne pour l’Inde aujourd’hui. 🙏 Merci à l’équipe @missdivaorg, de m’avoir soutenu, soutenu et d’avoir été ma force motrice pour remporter la couronne. Merci à @missuniverse @realpaulashugart d’avoir cru que je méritais cette belle couronne et la responsabilité de s’appeler Miss Univers », a ajouté Miss Univers.

Harnaaz a conclu son message en montrant sa gratitude aux millions d’adeptes qu’elle a mis dans sa poche à travers le monde, où ils ont applaudi son couronnement comme l’un des moins discutés de l’histoire du concours.

« Enfin, merci à tous ceux qui m’ont comblé de tant d’amour. Je suis dépassée », a déclaré Miss Univers.

Dans ses réponses aux questions du gala final, la reine a également évoqué l’importance de sensibiliser à la protection de l’environnement pour lutter contre le changement climatique.

Dites-nous ce que vous avez pensé de l’élection de Miss Inde comme nouvelle Miss Univers.