Des moustiques avec des virus «très dangereux» se dirigent vers le Royaume-Uni – avertissement urgent pour fermer les fenêtres | UK | Nouvelles

Le temps se réchauffera alors que le Royaume-Uni entre dans les mois d’été, entraînant des millions d’insectes volants. Le dernier afflux de bogues a incité le public à garder les fenêtres fermées autant que possible. Les moustiques trouvés au Royaume-Uni sont normalement inoffensifs, mais une nouvelle race porteuse du virus Zika potentiellement mortel serait déjà présente dans le pays.

Le moustique tigre asiatique, dont la piqûre peut transmettre 23 infections telles que le virus du Nil occidental et la dengue, serait également en circulation.

Le temps mélangé de soleil et de pluie au cours des dernières semaines pourrait être une attraction pour les insectes.

Un porte-parole de l’Agence gouvernementale de protection de la santé a averti: «Nous pensons qu’il est très probable qu’ils soient déjà là.

“Ce sont de petites bêtes voraces qui mordent n’importe quoi. En termes de transmission de maladies, cela les rend très dangereuses.”

On craint également de plus en plus que les maladies propagées par les nouveaux moustiques se propagent plus rapidement s’ils commencent à s’accoupler avec des moustiques indigènes du Royaume-Uni.

Ils sont attirés par la sueur sur les humains, qu’ils peuvent ressentir jusqu’à 50 mètres de distance.

Les symptômes du virus Zika comprennent de la fièvre, des douleurs articulaires, des éruptions cutanées, des maux de tête et des douleurs musculaires, mais ils peuvent souvent être asymptomatiques.

Cependant, toute infection potentielle peut être particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes et, dans certains cas, entraîner des malformations congénitales chez leurs enfants à naître.

Les moustiques tigres d’Asie, originaires d’Asie du Sud-Est, sont également extrêmement dangereux car ils piquent tout au long de la journée, contrairement aux autres moustiques, qui ont tendance à ne piquer que le soir.

Les personnes infectées peuvent souvent souffrir de graves difficultés respiratoires car le moustique peut transmettre un ver parasite qui se fixe aux artères du poumon.

Cette espèce de moustique est également porteuse du virus du Nil occidental, avec des symptômes tels que fièvre et maux de tête, mais dans les cas plus graves, elle peut potentiellement entraîner une inflammation du cerveau ou une méningite mortelle.

Ce virus est connu pour être particulièrement dangereux pour les jeunes enfants et les adultes de plus de 50 ans.

Les moustiques tigres asiatiques, qui ont tendance à rester près du sol, peuvent pondre des œufs dans des récipients à eau, y compris des pots de fleurs et des seaux, ainsi que des canettes et des bouchons de bouteilles.

Ils n’ont besoin que d’un quart de pouce d’eau pour réussir à pondre leurs œufs.

Ce type de moustique cible également les animaux domestiques tels que les chats et les chiens, ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux.