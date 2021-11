Des moyens fiables de rester sous tension

Beaucoup d’entre nous dépendent quotidiennement d’une litanie d’appareils électroniques différents comme des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Et tandis que vous pouvez garder beaucoup d’entre eux alimentés au moyen de chargeurs sans fil, les câbles de charge sont un aliment de base important. Vous voudrez toujours en avoir un sous la main. Vous ne savez jamais quand votre charge sans fil peut échouer. De plus, vous avez toujours besoin d’une option fiable pour charger des objets tels que des ordinateurs portables et autres appareils électroniques.

Cela dit, comment savoir quel câble de charge vaut la peine d’être acheté ? Il peut être un peu déroutant d’essayer de trouver un câble qui ne se désintégrera pas des semaines après l’avoir utilisé. Il est également difficile de déterminer lequel convient le mieux à votre cas d’utilisation particulier. C’est pourquoi nous avons compilé ce guide. Il peut vous aider à choisir les meilleurs câbles de charge pour toutes les situations.

Vous voudrez garder quelques éléments à l’esprit lorsque vous achèterez un câble de charge. Assurez-vous de savoir pourquoi vous avez besoin d’un câble de charge. La plupart des appareils nécessiteront des câbles USB Type-C. Ils sont désormais la norme pour le chargement USB, et ce sur quoi nous nous sommes principalement concentrés ici. Cela fonctionnera avec les ordinateurs portables et autres, et la plupart des téléphones (sauf les iPhones).

Vous voudrez également considérer le matériau à partir duquel votre câble est fabriqué. Vérifiez sa durabilité, ainsi que la durée de la modification, car vous ne voulez pas être attaché à votre ordinateur portable ou à votre téléphone. Enfin, vous devrez garder à l’esprit les appareils que vous chargez et la façon dont ils sont alimentés. Nécessitent-ils une brique de charge ou pouvez-vous utiliser n’importe quel ancien adaptateur mural ?

Il est temps de sauter dans nos choix pour les meilleurs câbles de charge. Et lorsque vous avez terminé ici, assurez-vous de consulter nos guides sur les meilleurs chargeurs de téléphone ou les meilleurs chargeurs Apple Watch afin que vous soyez toujours au top et prêt à partir.

Meilleur câble de charge global : Anker PowerLine+ III

Avantages: Construction durable, charge rapide, beaucoup de longueur

Les inconvénients: Uniquement compatible USB 2.0

Anker est un nom fiable dans l’industrie des câbles de charge. En tant que tel, vous pouvez généralement compter sur la marque pour offrir de la qualité. C’est ce que vous obtenez avec l’Anker PowerLine+ III, un câble ultra-mince à la fois fin et robuste. Il offre une charge haute vitesse jusqu’à 60 W pour vos appareils USB-C. Avec des vitesses de transfert haute vitesse de 480 Mbps, vous pouvez donc être assuré que vous pourrez non seulement recharger votre téléphone jusqu’à 100 % de puissance, mais transférer des données rapidement et efficacement.

L’un des aspects les plus impressionnants du PowerLine+ III est son revêtement en nylon tressé. Vous pouvez plier, étirer et même marcher sur le câble, et vous ne rencontrerez aucun problème. C’est en comparaison frappante avec le revêtement mince que vous pourriez trouver sur, disons, les câbles propriétaires d’Apple, qui ont tendance à commencer à s’effilocher d’eux-mêmes en un temps record.

Vous paierez un peu plus pour le PowerLine+ III que certains de ses concurrents, mais il faut s’y attendre pour un câble qui va vous durer un certain temps. Il est également disponible dans quelques couleurs différentes, juste au cas où vous vous ennuierez des mêmes vieux câbles noirs qui semblent également accompagner chaque produit que vous achetez.

Câble USB C, Anker Powerline+ III USB C vers USB C (6ft 2.0) Câble certifié USB-IF, 60W Power De… Prix:$29.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur câble USB-C vers Lightning : câble Satechi USB-C vers Lightning

Avantages: Certifié MFI, charge rapide, idéal pour le transfert et la synchronisation de données, profil mince

Les inconvénients: Le câble tressé n’est pas aussi solide que les autres marques

Si vous avez besoin d’un câble de remplacement pour le câble que vous utilisez généralement pour charger votre iPhone, vous ne pouvez pas vous tromper avec le câble de charge Satechi USB-C vers Lightning. C’est un bien meilleur cordon que ce que propose Apple par défaut, et puisque vous devez maintenant acheter votre propre brique pour le mur de toute façon, vous pouvez aussi remplacer le câble. Ce chargeur fonctionne via USB-C vers Lightning, vous pouvez donc le brancher au mur, puis directement sur votre téléphone pour une charge rapide qui peut booster votre téléphone en un rien de temps.

Le câble est idéal pour recharger votre iPhone. C’est particulièrement bien si vous en avez assez d’essayer de positionner votre téléphone pour le chargement MagSafe encore et encore, et ses vitesses de transfert de données en font une excellente option pour déplacer des fichiers dans les deux sens. De plus, il est beau et long et est livré avec un câble en nylon à double tresse. Ce n’est pas aussi robuste que les options d’Anker, mais c’est quand même une fonctionnalité intéressante que vous apprécierez si vous êtes quelqu’un qui laisse les câbles de côté dans des situations potentiellement précaires.

Vous ne trouverez pas beaucoup d’autres choix de câbles aussi solides pour remplacer les options propriétaires d’Apple à un prix avantageux, donc si vous êtes un gros utilisateur de téléphone, vous voudrez peut-être même en acheter quelques-uns.

Câble de charge Satechi USB-C vers Lightning (6 pieds) – Certifié Apple MFi – Compatible avec iPhone… Prix : 24,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur câble de charge long : câble Grtoeud USB-C vers USB-C

Avantages: Beaucoup de longueur, câble en nylon tressé, charge rapide

Les inconvénients: Pas de prise en charge de la sortie vidéo

Lorsque vous achetez un câble de charge, la plupart offrent quelques pieds d’espace. Malheureusement, ce n’est généralement pas suffisant pour quiconque souhaite faire passer son câble près de son lit. Ce n’est pas non plus assez long pour faire partie d’un luminaire permanent quelque part entre une prise murale et là où ils en ont besoin. C’est pourquoi le câble Grtoeud USB-C vers USB-C est un excellent choix. Il offre une longueur énorme de 15 pieds pour que vous puissiez le brancher, le déplacer là où vous en avez besoin et le laisser là. Vous ne pensez peut-être pas que c’est une situation dans laquelle vous vous retrouverez souvent. Mais quelques pieds supplémentaires pour jouer avec un chargeur à côté duquel vous ne voulez pas être coincé font des merveilles.

Ce modèle particulier dispose également d’un câble tressé pour l’empêcher de se briser ou de se séparer, ainsi que d’une prise en charge pour une charge rapide. Et bien qu’il ne s’agisse que d’USB 2.0, comme de nombreux autres chargeurs offrant des fonctionnalités similaires, il reste compétent, rapide et constitue une excellente alternative aux câbles moins chers ou même aux options propriétaires que vous obtenez dans la boîte avec la plupart des appareils électroniques. Associez-le à votre brique de charge préférée et vous pourrez vous promener dans toute la pièce avec votre téléphone ou un autre appareil en charge à la main.

Câble USB C vers USB C de 15 pieds, 100 W/5 A, charge rapide de type C, cordon de chargeur PD pour MacBook Air 13″, iMac… Prix: $15.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur câble de charge universel : câble Anker Powerline II 3-en-1

Avantages: Chargez les appareils Micro USB, USB-C et Lightning, cordon durable, certifié MFi

Les inconvénients: Les adaptateurs peuvent être légèrement lâches

Si vous avez besoin d’un câble polyvalent qui peut tout faire, tournez-vous vers Anker pour une autre option fiable. Le câble Anker Powerline II 3-en-1 charge les appareils Micro USB, USB-C et Lightning, qui couvrent essentiellement toute la gamme des éléments qui doivent être chargés. Cela élimine le besoin de plusieurs câbles et vous pouvez charger les appareils que vous devez utiliser maintenant sans avoir à passer à autre chose. Lorsque vous jonglez avec plusieurs appareils, c’est l’une des choses les plus frustrantes à gérer. C’est parce que vous devez attendre qu’une chose finisse de charger. Ensuite, vous devez basculer et charger l’autre. Pas besoin de tout ça avec ce produit.

Ce cordon Anker est garanti à vie en cas de problème. Il est durable avec des renforts internes qui devraient empêcher le câblage interne d’être exposé pendant un certain temps. La seule préoccupation concernant le câble est que certains de ses adaptateurs peuvent sembler un peu lâches. Pourtant, il ne suffit jamais d’avoir l’impression que le chargeur n’est pas efficace. Si vous avez besoin de plusieurs types de chargeurs et que vous ne voulez pas acheter de câbles individuels pour chacun, c’est une excellente option.

Câble Anker Powerline II 3-en-1, câble Lightning/Type C/Micro USB pour iPhone, iPad, Huawei, HTC… Prix:$20.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur câble de charge robuste : Native Union Night Cable

Avantages: Ultra solide, extra long et livré avec une garantie à vie limitée.

Les inconvénients: Certains peuvent trouver un peu cher

Si vous constatez que tous vos câbles de charge ont tendance à s’effilocher ou à cesser de fonctionner avec le temps, vous aurez peut-être simplement besoin d’un cordon ultra résistant. Essayez le câble de nuit de Native Union. Ce câble de charge Lightning vers USB renforcé et durable de 10 pieds comprend un nœud lesté. Le nœud est un ajout attrayant au cordon. Toutes ces choses fonctionnent ensemble pour créer un câble attrayant et fiable que vous voudrez réellement garder dans votre rotation. De plus, il est également disponible en cinq couleurs différentes, dont le noir, le zèbre et le rose.

Cela dit, le Native Union Night Cable coûte toujours environ 40 $, ce qui sera un peu cher pour certains acheteurs. Mais si votre principale préoccupation est un cordon qui continue de se casser ou de cesser de fonctionner en raison de sa durabilité ou de sa construction, cela vaut la peine de payer un peu plus et d’obtenir un produit dont vous n’avez pas à vous soucier plutôt que d’acheter plusieurs câbles moins chers et en espérant qu’ils soient tous à la hauteur de leur valeur. Celui-ci devrait vous durer un certain temps, et il a fière allure, pour démarrer.

Câble de nuit Native Union – USB-C renforcé ultra-résistant de 10 pieds vers Lightning [MFi Certifi… Price:$49.99 Buy Now Available from Amazon, . may receive a commission