Des moyens simples de prendre soin de votre santé sexuelle ⋆ .

La protection barrière est le seul contraceptif qui réduit également le risque de transmission des IST. (Photo : ./iStockphoto)

Il n’y a pas beaucoup de choses plus importantes que notre santé.

Vivre une pandémie nous a beaucoup appris. Nos expériences au cours des deux dernières années nous ont tous donné une nouvelle appréciation pour être en bonne santé et prendre soin de notre bien-être.

Cependant, un domaine est encore fréquemment négligé et rarement évoqué : la santé sexuelle. La raison en est, en grande partie, due à la stigmatisation.

Parler de santé sexuelle est toujours un tabou, et il reste encore du travail à faire pour normaliser la conversation sur les tests, les symptômes et encourager les partenaires à discuter de ces choses entre eux.

Bianca Dunne est co-fondatrice de la marque de bien-être sexuel, iPlaySafe App. Elle a partagé ses conseils clés pour vous aider à prendre soin de votre santé sexuelle – et encourager l’ouverture sur ce sujet délicat.

Prévenir l’infection

“Votre santé sexuelle a un impact énorme sur votre santé mentale et physique”, explique Bianca.

« Les trois doivent être alignés pour que vous vous sentiez bien et que vous restiez productif. Vous garder en bonne santé repose sur la prévention, les tests et le traitement.

La prévention signifie s’assurer que vous êtes vacciné contre les maladies virales telles que l’hépatite B et les souches du virus du papillome humain (VPH) qui sont liées au cancer du col de l’utérus chez les femmes.

“Vous devriez discuter des deux avec votre médecin généraliste si vous avez des doutes quant à savoir si vous en avez eu ou si vous y êtes éligible”, explique Bianca.

« Cela signifie également stratifier votre risque et atténuer le risque lorsque vous le pouvez : les préservatifs et les digues dentaires sont un moyen efficace de le faire, car la protection barrière est le seul contraceptif qui réduit également le risque de transmission des IST (hormis l’abstinence, que nous ne recommander!).’

Faites-vous tester régulièrement

Bianca dit que les tests et la recherche des contacts sont d’une importance primordiale dans la lutte contre les IST – un langage que nous ne connaissons que trop bien au cours de la pandémie.

“Vous devriez être régulièrement testé si vous avez des relations sexuelles avec différents partenaires, idéalement à un intervalle approprié après chaque interaction”, dit-elle.

«Demander à un partenaire quand il a été testé pour la dernière fois est quelque chose que beaucoup de gens n’aiment pas faire, car la société nous a fait honte en matière de santé sexuelle.

« Bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour aider à combattre et à normaliser cela, en fournissant aux gens les outils, comme avec notre « badge de jeu », cela rend les choses beaucoup plus amusantes et plus faciles. »

Mais Bianca ajoute que vous devez savoir que certaines infections – telles que le VIH – n’apparaîtront sur les tests que jusqu’à trois mois après l’exposition, et des tests réguliers sont donc essentiels.

“Selon les antécédents sexuels de vos partenaires, différentes infections doivent être testées”, ajoute-t-elle. « Des kits de tests de santé sexuelle sont disponibles et testeront régulièrement les six grands : VIH, hépatite B, hépatite C, chlamydia, gonorrhée et syphilis, mais il est important d’être attentif aux autres infections – telles que l’herpès génital et les verrues génitales – qui sont diagnostiqué cliniquement, vous devriez donc consulter votre médecin généraliste ou votre clinique GUM locale, pour le traitement et la gestion de ces conditions.’

Trouvez le bon traitement

La bonne nouvelle est que le traitement pour la santé sexuelle s’améliore de plus en plus.

“Les infections telles que la chlamydia peuvent avoir des conséquences dévastatrices telles que l’infertilité pour les femmes, mais sont facilement traitées avec des antibiotiques, en raison des progrès des antirétroviraux”, explique Bianca.

«Certes, les personnes infectées par le VIH avec une charge virale indétectable sont désormais considérées comme n’ayant aucun risque de transmission du virus.

« Avec une sensibilisation continue et une éducation importante sur la santé sexuelle, nous espérons que la conversation sur les IST et les tests sera normalisée.

«Ces conversations ne doivent pas nécessairement être gênantes, mais peuvent plutôt être un début positif et sain pour une nouvelle relation sexuelle. Des tests réguliers et le fait d’être franc sur votre santé sexuelle, et le besoin de connaître vos partenaires aideront à réduire les transmissions indésirables pour vous garder en bonne santé au lit, et finalement nous encourager tous à vivre une vie plus saine.

Faire votre recherche

“Heureusement, beaucoup a été fait dans l’espace du bien-être sexuel ces dernières années”, déclare Bianca, ajoutant que cette conversation a été accélérée par la pandémie.

“Il existe de nombreuses marques qui partagent des missions similaires pour aider à normaliser le sujet”, dit-elle. «Des marques, comme HANX, Smile Makers, Mojo fournissent des produits et des solutions pour aider tous les sexes, et des experts comme le Dr Kate Moyle et l’auteur de l’éducation sexuelle Ruby Rare, aident également à répondre aux questions que les gens peuvent avoir en raison de ne pas avoir une éducation appropriée auparavant. .

« Il sera si important de vous armer des outils pour vous aider à prendre soin de votre bien-être sexuel et à en profiter. »

