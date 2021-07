John Lennon et “Imagine” de Yoko Ono a reçu une autre reprise majeure alors que les musiciens Angelique Kidjo, John Legend, Alejandro Sanz et Keith Urban ont uni leurs forces pour interpréter une interprétation arrangée par Hans Zimmer du morceau pour les Jeux de Tokyo avec le Suginami Junior Chorus.

La performance préenregistrée et préenregistrée de Kidjo, Legend, Sanz et Urban interprétant la piste classique avec le chœur a été diffusée à la fin de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo au cours de laquelle des athlètes représentant les pays participants à l’événement se sont réunis sur la scène de la cérémonie d’ouverture.

Un choix commun pour ouvrir les jeux, “Imaginer” a fait des apparitions dans un certain nombre de cérémonies dans le passé, y compris dans des performances de Stevie Wonder en 1996, Peter Gabriel en 2006, et une chorale d’enfants aux jeux 2012.

“John et moi étions tous les deux des artistes et nous vivions ensemble, alors nous nous sommes inspirés l’un de l’autre. La chanson « Imagine » incarnait ce que nous croyions ensemble à l’époque », a écrit Yoko Ono sur les réseaux sociaux de la performance. “John et moi nous sommes rencontrés – il vient de l’Ouest et moi de l’Est – et nous sommes toujours ensemble.”

L’année dernière, vers le début de la pandémie de COVID-19, l’actrice Gal Gadot a recruté plus d’une douzaine de personnalités publiques, y compris des musiciens et des acteurs, pour une reprise de masse de “Imagine”. L’effort a reçu le traitement mème des médias sociaux, bien que la vidéo ait été vue plus de 10 millions de fois sur Instagram. Parmi les participants figuraient Sia, Norah Jones, Labrinth, Jimmy Fallon, Will Ferrell, Pedro Pascal, Zoe Kravitz, Chris O’Dowd, Leslie Odom Jr, Eddie Benjamin, Ashley Benson, Kaia Gerber, Cara Delevingne, Annie Mumolo et Maya Rudolph

La vidéo virale a conduit à une réémergence de « Imagine » sur le palmarès Billboard Hot Rock Songs. Pour la semaine se terminant le 19 mars 2020, la piste a connu une augmentation des flux hebdomadaires de 7 % pour un total de 1,3 million aux États-Unis et une augmentation de 138 % à 1 000, des ventes de téléchargement selon Nielsen Music/MRC. Données et panneau d’affichage.

Découvrez comment la performance s’est déroulée dans ce clip des coulisses.