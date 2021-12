Des nano-caméras révolutionnaires aussi petites qu’un grain de sel ont pris ces photos

Chaque génération de smartphone apporte de nouvelles mises à niveau passionnantes de l’appareil photo. Une combinaison d’optimisations matérielles et logicielles rend cela possible, souvent au détriment de la conception. Les téléphones modernes comme l’iPhone sont dotés de systèmes de caméras multi-objectifs plutôt encombrants. Les gens se plaignent des bosses de la caméra, malgré leur utilité prouvée. Un jour, cependant, toute la surface d’un téléphone pourrait être constituée de nano-caméras. Chacun ne serait pas plus gros qu’un grain de sel. Pourtant, ils pouvaient prendre des photos comparables aux appareils photo traditionnels.

Cela peut ressembler à une technologie de science-fiction que vous verriez dans un film, mais des chercheurs de Princeton ont rendu possible une telle conception de caméra. Et bien que des entreprises comme Apple, Samsung et Google puissent mettre un certain temps à envisager de telles micro-caméras, les caméras de la taille d’un grain de sel pourraient être incroyablement utiles dans des domaines tels que la médecine et la robotique.

Une nano caméra aussi petite qu’un grain de sel

Des chercheurs de Princeton et de l’Université de Washington ont créé des caméras ultra-compactes aussi petites qu’un gros grain de sel.

L’image suivante montre le système de nano caméra qui utilise 1,6 million de postes cylindriques qui traitent la lumière. La puce de la caméra peut être produite comme une puce informatique ordinaire. Les coûts peuvent être inférieurs à ceux de la fabrication des pièces standard qui entrent dans un appareil photo traditionnel.

De telles caméras de petite taille existent déjà et sont utilisées en médecine et en robotique. Mais ils capturent des images floues et déformées avec des champs de vision limités. Ce type de nano caméra n’est certainement pas quelque chose que vous voudriez mettre à l’arrière d’un iPhone.

Mais la nouvelle technologie, détaillée dans un article de Nature Communications, résout le problème. Les chercheurs ont utilisé des algorithmes pour prendre des images nettes comparables à celles prises par des caméras conventionnelles qui sont 500 000 fois plus grandes.

Conception de nano caméras et comparaison avec la taille d’un doigt. Source de l’image : Heide et. Al via Princeton Engineering

La métasurface remplace les lentilles traditionnelles

Les nano caméras remplacent les lentilles incurvées présentes à l’intérieur d’une caméra ordinaire par une technologie appelée métasurface. La métasurface ne fait qu’un demi-millimètre de large, mais elle comprend 1,6 million de poteaux cylindriques. Chacun d’eux est à peu près aussi gros qu’une souche du virus VIH. Mais chaque poste a une géométrie unique.

« Nous pourrions transformer des surfaces individuelles en caméras à ultra haute résolution, de sorte que vous n’auriez plus besoin de trois caméras à l’arrière de votre téléphone, mais tout l’arrière de votre téléphone deviendrait une caméra géante », co-auteur Felix Heide. dit dans un communiqué. « Nous pouvons penser à des façons complètement différentes de construire des appareils à l’avenir. »

Ces minuscules poteaux agissent comme des antennes optiques. Ils captent la lumière, puis un algorithme produit les images. « Avec l’aide d’algorithmes basés sur l’apprentissage automatique, les interactions des messages avec la lumière se combinent pour produire des images de la plus haute qualité et le champ de vision le plus large pour une caméra de métasurface en couleur développée à ce jour », explique un communiqué de presse.

Voici quelques exemples de photos :

Ancienne technologie de nano caméra (à gauche) par rapport à la nouvelle conception de nano-optique neuronale (à droite). Source de l’image : Heide et. Al via Princeton Engineering

Tout est dans les algorithmes

Les chercheurs ont proposé la conception de la surface optique de la nano-caméra. Mais il leur fallait aussi développer les algorithmes qui lui permettent de produire les photos. L’image ci-dessus compare la technologie précédente de nano-caméras à la conception de «nano-optique neuronale» des chercheurs de Princeton-Washington.

Les auteurs ont expliqué que le plus grand défi était de concevoir les millions de nano-structures et les algorithmes de post-traitement. Ils ont créé un simulateur informatique pour automatiser les tests pour différentes configurations de nano-antenne. La simulation a besoin de « quantités massives de mémoire et de temps », alors ils ont conçu un modèle pour approcher les capacités de production d’images de la métasurface.

Les scientifiques continuent de développer les nanocaméras de métasurface, cherchant à améliorer la qualité de l’image. Ils travaillent également sur l’ajout de fonctionnalités telles que la détection d’objets et d’autres capacités de détection. Ceux-ci pourraient être utiles dans les applications médicales ainsi que dans la robotique.