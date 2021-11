Des nanopuces qui reprogramment nos cellules : c’est l’avenir technologique de la médecine | La technologie

L’avenir de la médecine dans les films hollywoodiens il y a 20 ans nous a appris des puces qui ont été introduites dans le corps pour guérir nos blessures. Nous sommes peut-être allés au but sans nous en rendre compte.

Une équipe de recherche de l’Indiana University School of Medicine sort de la phase de prototype un nouveau dispositif à nanopuce capable de reprogrammer les cellules de la peau en de nouveaux vaisseaux sanguins et cellules nerveuses.

Et c’est que l’une des avancées médicales les plus notables des deux dernières décennies a été la capacité de prélever des cellules adultes spécialisées et les transformer en le type de cellules souches non spécialisées trouvées dans les tissus embryonnaires.

Ces cellules souches ont un grand potentiel thérapeutique, car peut être amené à se développer en diverses cellules, tissus et organes qui seront entièrement compatibles avec le patient, éliminant ainsi le problème du rejet de tissu ou de la recherche de donneurs.

Malheureusement, cela nécessite des procédures de laboratoire compliquées et peut présenter certains risques, tels que la formation de cellules cancéreuses.

Et c’est là qu’intervient l’approche révolutionnaire de l’équipe d’Indiana, qui consiste à se passer du laboratoire et à faire du corps humain son propre programmeur cellulaire en utilisant une technologie appelée nanotransfection tissulaire.

Pour cela une nanopuce de silicium qui a été imprimée est utilisée pour inclure des canaux qui se terminent par une série de microaiguilles. Au-dessus de la puce se trouve un conteneur rectangulaire qui contient des gènes spécifiques.

Poussés par une charge électrique focalisée, ces gènes pénètrent à la profondeur souhaitée dans les tissus vivants et perturbent les cellules, transformant le site en un petit bioréacteur qui reprogramme les cellules pour qu’elles deviennent différents types de cellules ou structures multicellulaires.

La révolution technologique a changé le monde à jamais et, dans les années à venir, elle changera radicalement notre façon de comprendre et d’appréhender la médecine.

Ceux-ci peuvent être des vaisseaux sanguins ou des nerfs, sans avoir besoin de techniques de laboratoire élaborées ou de systèmes de transfert de virus dangereux. Une fois produits, ces cellules et tissus peuvent aider à réparer les dommages à la fois localement et ailleurs dans le corps., y compris le cerveau.

La technologie est en cours de développement depuis plus de cinq ans et l’équipe de l’interface utilisateur se concentre désormais sur le dépassement du prototypage pour transformer la nanopuce en une utilisation pratique pouvant être utilisée en milieu clinique.