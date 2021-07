Des “négociations secrètes” ont eu lieu pour le couple Mika Hakkinen-Michael Schumacher

in

L’ancien patron du sport automobile de Mercedes, Norbert Haug, a révélé que des “négociations secrètes” avaient eu lieu pour amener Michael Schumacher chez McLaren, qui l’aurait vu s’associer à Mika Hakkinen dans l’équipe en 1999.

Les deux étaient de féroces rivaux du Championnat du monde à l’époque, car Hakkinen venait de battre Schumacher dans sa Ferrari pour le titre 1998, mais la proposition attrayante de conduire une voiture conçue par Adrian Newey a conduit à des pourparlers pour que Schumacher rejoigne McLaren et crée un super -équipe.

La perspective d’avoir les deux grands en compétition dans la même machine aurait été une rivalité alléchante pour les fans, mais cette décision ne s’est jamais concrétisée.

Haug, qui connaissait Schumacher – alors double champion du monde après avoir remporté le titre à deux reprises avec Benetton – depuis ses jours dans les catégories juniors, a révélé que les pourparlers pour faire équiper les deux pilotes ensemble ont finalement échoué mais n’a pas dit pourquoi.

“Je connaissais Michael quand il était pilote de Formule 3 quand j’étais journaliste, et il est venu chez Mercedes avant que j’y sois – il était déjà là en tant que junior”, a déclaré Haug sur le podcast Beyond the Grid de Formule 1.

« Nous étions de féroces compétiteurs, mais sur la piste et dans le paddock, nous avons toujours eu de bonnes relations.

“J’ai plaisanté en disant que nous devions le faire [race] ensemble quelque temps. Il y a eu des négociations secrètes en 1998, mais elles n’ont jamais abouti.

« En théorie, cela aurait pu arriver, mais cela ne s’est pas fait – c’est ce que c’est. Ce n’était pas quelque chose de complètement impossible parce que nous [McLaren] étaient vraiment bons en 98 avec la nouvelle formule, la voiture Adrian Newey, donc c’était attrayant pour n’importe quel pilote.

« Michael aurait pu gagner un championnat plus tôt, il aurait pu gagner en 99 sans son accident, nous aurions pu gagner 2000 sans panne de voiture.

“C’était une super période et c’était un combat très intense, mieux décrit avec la course 2000 à Spa, avec les deux gars [battling]. “

Haug a finalement obtenu son homme lorsque Schumacher est revenu en Formule 1 avec Mercedes en 2010.

Alors qu’une pole position et un podium solitaires ont été l’apogée du succès de Schumacher lors de son retour en F1 dans une Mercedes de milieu de terrain supérieur, Haug a crédité le septuple champion du monde pour la façon dont il a aidé à jeter les bases de la force dominante que l’équipe est devenue dans l’hybride turbo. ère.

“C’est aussi un excellent manager”, a ajouté Haug. «C’est un gars vraiment, vraiment spécial. S’amuser aussi, travailler dur, s’occuper des autres, connaître les noms des mécaniciens et des enfants des mécaniciens et ainsi de suite – vous connaissez toutes ces histoires. C’est la vérité.

“Je le note très fortement – de bons souvenirs.”

Le fils de Schumacher, Mick, participe désormais à la F1 avec Haas, mais pourrait potentiellement passer chez Alfa Romeo pour 2022

