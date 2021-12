Des normes d’introduction en bourse plus strictes peuvent aider à réduire la volatilité

Rien ne peut sauver une action si l’entreprise est surévaluée ; l’investissement institutionnel n’est pas toujours un signe de solidité commerciale



Mardi, le conseil d’administration de SEBI a voté le durcissement des normes pour les actionnaires détenant une participation de plus de 20%, cherchant à vendre une participation via une offre de vente (OFS). Les règles s’appliquent aux sociétés sans antécédents, et ces actionnaires ne pourront, après avril 2022, vendre que 50 % de leur participation le jour où la société sera cotée en bourse pour publier une offre publique initiale (IPO). Les détenteurs d’une participation inférieure à 20 % ne peuvent vendre plus de 10 % via un OFS.

Jusqu’à présent, les actionnaires pouvaient, s’ils le souhaitaient, sortir l’intégralité de leur participation. Les règles s’appliqueraient davantage aux start-up qui, très souvent, manquent de promoteur distinct et dont le capital social peut être détenu par plusieurs partenaires. SEBI semble vouloir limiter la volatilité – ou une forte baisse des cours – et assurer un atterrissage en douceur pour les investisseurs particuliers. Cependant, rien ne peut sauver l’action si l’entreprise a été surévaluée et surévaluée, comme cela semble avoir été le cas avec des sociétés comme Paytm.

En empêchant les actionnaires de se décharger de la totalité de leur participation en un seul lot, la baisse du cours peut, sans doute, être arrêtée pendant un certain temps. Il est vrai que les modèles économiques des start-up – et leurs finances – sont difficiles à comprendre. En effet, si les entreprises n’ont pas d’antécédents, les petits investisseurs ne seraient pas en mesure d’évaluer la valeur intrinsèque de l’entreprise. Idéalement, ils doivent être prudents et rester à l’écart de telles introductions en bourse.

Même autrement, l’idée même que les petits investisseurs s’appuient sur des investisseurs institutionnels pour les guider est quelque peu déplacée. faire des pertes est injustifié. Cela peut ne s’appliquer que pour la moitié de l’allocation—pour le reste, la limite actuelle de 30 jours est maintenue—mais c’est néanmoins injuste.

La confiance dans une entreprise ne doit pas provenir de la présence d’une participation institutionnelle, mais de la qualité de l’entreprise et de la gestion. Élargir la fourchette de prix pour les introductions en bourse à 105 % pour les émissions book-built – la différence entre le plancher et le plafond -peut aider. Cependant, on n’est pas sûr que cela conduirait à une évaluation correcte de l’entreprise ; après tout, les promoteurs et les banquiers d’affaires peuvent continuer à surévaluer l’émission même lorsque la fourchette de prix est plus large.

Le conseil d’administration de SEBI a également voté pour limiter le montant pouvant être dépensé par une entreprise sur des opportunités de croissance inorganique, dans les cas où une intention est mentionnée dans le document d’offre mais qu’aucune cible n’a encore été identifiée. Avec les dépenses pour les objectifs généraux de l’entreprise, les dépenses pour une telle activité inorganique sont plafonnées à 35%. L’idée est de permettre aux entreprises de lever des fonds pour se développer de manière inorganique et de s’assurer également que l’argent récupéré sur les marchés est dépensé conformément à ce qui est mentionné dans les documents d’offre.

Le suivi de l’utilisation finale des fonds n’est pas facile, mais est nécessaire. Cependant, on peut se demander si les agences de notation seront en mesure de surveiller cela mieux que les banques. On s’attendrait à ce que les banques, plus intéressées par l’entreprise, puissent s’affirmer davantage que les agences de notation. Cependant, c’est une bonne idée que le comité d’audit examine le rapport de l’agence de contrôle une fois par trimestre plutôt qu’une fois par an.

SEBI a bien fait de décider que la nomination ou le renouvellement de personnes dont le directeur général ou un administrateur à plein temps, une fois rejetée par les actionnaires lors d’une assemblée générale, ne peut se faire qu’avec l’approbation préalable des actionnaires. Les entreprises ont traité les actionnaires minoritaires de manière assez mesquine et cette règle donnerait à ces derniers un peu plus de poids.

