Des nouvelles de la troisième dose pour les plus de 50 ans

15/12/2021

Le à 22:56 CET

Patricia Martin

La Présentation des vaccins, composé d’experts du ministère de la Santé, des collectivités et des sociétés scientifiques, a proposé d’étendre au plus de 50 ans la dose de rappel, ainsi que les moins de 60 ans qui ont reçu le double motif de AstraZeneca. La décision devra être approuvée ce jeudi par la Commission de santé publique, composée des directeurs généraux de ce domaine, mais généralement les propositions des experts sont approuvées sans changements significatifs.

En réalité Galice Il a déjà commencé à vacciner des personnes âgées de 50 à 59 ans, sans attendre l’approbation conjointe. A ce titre, la ministre de la Santé, Carolina Darias, a rappelé ce mercredi aux élus « la nécessité d’agir avec unité d’action », comme expliqué en conférence de presse à l’issue du Conseil interterritorial. « Quand nous marchons ensemble, nous sommes allés plus loin », a-t-il souligné par une légère tape sur le poignet à l’administration galicienne.

Dans tous les cas, la décision d’étendre la dose de rappel à de nouvelles tranches d’âge est conforme à ce qu’a réclamé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour arrêter la hausse des infections tout au long de L’Europe  et avec le recommandations du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC). Des pays comme Israël, la France et l’Allemagne ont déjà étendu la couverture de renforcement aux personnes de plus de 40 ans voire certains pays à l’ensemble de la population, mais la présentation vaccinale a préféré aller petit à petit étant donné que la tranche d’âge entre 50 et 60 ans respecte ces jours-ci ou dans l’immédiat l’intervalle de six mois qui doit s’écouler entre la deuxième et la troisième ponction ; mais les personnes âgées de 40 à 50 ans ne commenceront à respecter la date limite qu’en janvier ou février.

De plus, ce mercredi, le vaccination des enfants et l’administration de doses de rappel continue aux personnes de plus de 60 ans, aux personnes atteintes de maladies à haut risque, aux agents de santé et à ceux qui ont été inoculés avec la dose unique de Janssen, avec laquelle les services de santé s’enregistrent déjà assez de pression et de longues lignes comme pour élargir soudainement deux autres tranches d’âge.

L’inclusion des personnes vaccinées avec des doses doubles de AstraZeneca est motivée car certaines études indiquent que ce vaccin perd plus d’efficacité au fil du temps que le schéma thérapeutique mixte AstraZeneca et un vaccin à ARN messager ou les schémas thérapeutiques complets de Pfizer ou Moderna. En fait, en son temps, la recommandation de la Santé était que la deuxième ponction d’AstraZeneca soit complétée par l’un de ces deux derniers vaccins et ce sera peut-être la décision qu’adoptera la Commission de la santé publique pour renforcer la vaccination de ceux qui ont opté pour le doubles doses d’AstraZeneca, pour la plupart des travailleurs essentiels.

Malgré ce qui a été convenu par les experts, le conseiller municipal de Murcie a demandé au Conseil interterritorial que la dose de rappel soit fournie à toute la population tandis que le représentant andalou a affirmé que le masques redevenir obligatoire à l’extérieur. Presque au même moment, Bruxelles a appelé cet après-midi les pays à adopter de nouvelles restrictions, compte tenu de l’avancée rapide de la variante Omicron, qui est plus contagieuse et présente une plus grande évasion vaccinale.

Mais Darias a exclu de nouvelles mesures restrictives au motif que la situation en Europe n’est pas la même que celle de l’Espagne, où il existe une « couverture vaccinale très élevée ». Malgré cela, il a exigé que les administrations régionales « redoublent de moyens pour augmenter