Des nouvelles mises en page aux exercices de méditation guidée, Microsoft Teams, Viva obtiennent des mises à jour pour le mode de travail hybride

Équipes Microsoft : Microsoft apporte une mise à jour de sa solution de visioconférence Teams visant à rendre les réunions de travail hybrides plus fluides. Les réunions Teams et les salles Microsoft Teams sont toutes deux mises à jour, et les salles Teams obtiendront Front Row, le nom que Redmond a donné à une nouvelle disposition immersive pour les réunions. Avec cela, l’objectif est de rendre l’interaction plus naturelle et de renforcer la connexion entre les membres présents et distants. Dans Front Row, la galerie vidéo serait placée au bas de l’écran de sorte que les participants distants se trouvent au niveau du visage des participants présents dans la salle, un peu comme ce qui se passerait lors d’une réunion physique non hybride.

Non seulement cela, mais sous cette disposition, Microsoft a décidé d’entourer le contenu principal de la réunion d’autres informations liées à la réunion, que ce soit l’ordre du jour de la conférence ou les notes, tout en affichant clairement le chat de la réunion. De nouvelles mises en page vidéo sont également introduites lorsqu’aucun contenu n’est partagé pendant la réunion, et cet automne, Teams devrait également avoir la possibilité d’épingler plusieurs flux vidéo. Les fonctionnalités de Front Row devraient être déployées au cours de l’année.

Microsoft s’est également associé à Jabra, Logitech, Poly et Neat, qui est le plus récent partenaire technologique du géant pour les appareils liés aux équipes, va aider Redmond à fournir une vue plus claire de chaque participant dans la salle pendant la réunion pour aider les participants à distance obtenir un meilleur flux vidéo. Non seulement cela, mais les haut-parleurs intelligents de Teams utiliseraient désormais également la technologie de reconnaissance vocale du géant de la technologie pour identifier qui parmi les participants dans la salle parle afin que leur nom puisse être appliqué à la transcription de la réunion.

L’entreprise a également décidé d’intégrer à Teams son Viva, la plate-forme intégrée d’expérience des employés de Microsoft.

De plus, d’ici la fin du mois, Redmond ajouterait quelques exercices de méditation guidée à Viva, pour lesquels il a collaboré avec Headspace. Grâce à cela, l’entreprise espère que les employés pourront se détendre lorsqu’ils se sentent dépassés ou stressés, ou lorsqu’ils ont besoin de se détendre après la journée de travail.

Il ajoute également un mode de mise au point à Viva, de sorte que pendant le temps de mise au point quotidien prévu de l’employé, les minuteries et la musique de mise au point peuvent aider le travailleur tout en offrant des pauses planifiées entre les deux. Cette année même, Viva serait également en mesure de fournir aux utilisateurs la possibilité de configurer un temps de silence, pendant lequel les notifications Outlook et Teams seraient désactivées.

