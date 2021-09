Des nouvelles percutantes sont éteintes: CNN rapporte les “préliminaires” des dinosaures, près de six ans après Forbes

Les paléontologues stupéfaits alors que la découverte d’un crâne de dinosaure jette des hypothèses précédentes pour une boucle

Les paléontologues ont toujours cru que les dinosaures avaient des visages symétriques. Mais maintenant, un crâne de styracosaurus nouvellement découvert a été déterré, ce qui met en boucle ces notions précédemment conçues. Les chercheurs ont été surpris qu’il ait des cornes qui n’étaient pas symétriques et ont déclaré que s’ils avaient été trouvés séparément, les paléontologues auraient pu deviner qu’ils appartenaient à deux espèces différentes.

Juste au moment où le public pensait que les tricératops étaient les seuls dinosaures excités, CNN a alerté ses lecteurs que “les préliminaires préhistoriques” ont apporté la chaleur avant l’ère glaciaire.

Dans un article intitulé “La vie sexuelle mystérieuse des dinosaures”, la productrice principale de CNN, Katie Hunt, a abordé la question brûlante de “comment” les dinosaures se sont reproduits et comment il a été difficile de répondre car “aucun fossile n’a révélé deux dinosaures pris en flagrant délit”. mais “une analyse et une compréhension approfondies” d’animaux vivants comme les oiseaux permettent aux paléontologues de “reconstituer la vie sexuelle des dinosaures”.

Le rapport publié lundi a commencé à examiner le plumage du Confuciusornis et comment ses “plumes de queue en forme de ruban” ont été “interprétées comme étant utilisées à des fins sexuelles”. Il s’est ensuite penché sur le comportement des oiseaux mâles modernes appelés “lekking”, qui a été décrit “danser de manière compétitive et effectuer d’autres rituels de parade nuptiale pour attirer l’attention des femelles » et comment les dinosaures « se sont livrés à un comportement d’accouplement similaire, selon des « éraflures » fossilisées laissées dans des roches vieilles de 100 millions d’années dans le grès Dakota préhistorique de l’ouest du Colorado.”

“C’est une preuve physique des préliminaires préhistoriques qui est très similaire aux oiseaux d’aujourd’hui”, a déclaré à CNN Martin Lockley, professeur de géologie à l’Université du Colorado à Denver. “Les oiseaux modernes utilisant la parade nuptiale du grattage le font généralement près de leurs sites de nidification définitifs. Ainsi, les preuves de grattage fossile offrent un indice alléchant que les dinosaures en “chaleur” se sont peut-être rassemblés ici il y a des millions d’années pour se reproduire puis nicher à proximité. “

CNN s’est penché sur la façon dont les protoceratops ont utilisé des « fioritures séduisantes » pour trouver un partenaire.

Le rapport a ensuite abordé le “sexe des dinosaures” et la manière dont les dinosaures s’accouplaient probablement de la même manière que les oiseaux et les reptiles modernes en connectant leur seul trou pour les fonctions corporelles appelé “cloaque”.

Cependant, le paléontologue Jakob Vinther de l’École des sciences de la Terre de l’Université de Bristol, pensait que certains dinosaures comme le psittacosaurus mâle avaient des pénis comme des crocodiles, des autruches et des canards.

“D’après ce que nous pouvons voir, ce cloaque n’aurait pas été adapté aux baisers cloacaux”, a déclaré Vinther à CNN. “On dirait que ça aurait été du sexe avec pénétration.”

Pendant ce temps, le paléontologue de l’Université de Manchester, Dean Lomax, a tenté de décrire à quoi aurait ressemblé le sexe des dinosaures.

“Si la femelle n’aime pas le mâle, et qu’il balance sa queue pointue, c’est un problème. Vous regardez les angles potentiels. Il se pourrait qu’ils se soient déplacés queue à queue pour un baiser cloacal – un coup rapide et c’est tout”, a déclaré Lomax à CNN. “Potentiellement, il aurait pu monter à l’arrière mais (je) pense que c’est plus improbable à cause du frottement des pointes. Une autre possibilité est que la femelle Stegosaurus se soit couchée et que le mâle soit monté sur le côté. Mais c’est difficile à savoir. Nous ne connaissons vraiment pas la vie sexuelle de ces animaux.”

Malheureusement pour CNN, ce n’était pas le premier média à résoudre l’affaire. En janvier 2016, Forbes a publié un rapport sur les « préliminaires préhistoriques », qui citait même Martin Lockley en utilisant ce même terme.

Cela n’a pas empêché CNN d’envoyer une notification à ses abonnés à l’application en vantant les “préliminaires préhistoriques”.