Des nouvelles plus troublantes de Zion Williamson émergent (vidéo)

Les pélicans de la Nouvelle-Orléans ont une fiche de 1-12 sur l’année et se situent tout en bas de la Conférence Ouest.

L’absence continue du joueur vedette de l’équipe, Zion Williamson, est l’une des principales raisons des malheurs de la Nouvelle-Orléans. Le joueur de 21 ans a été hors de combat jusqu’à présent alors qu’il se remettait d’une opération d’intersaison dont personne n’était au courant jusqu’à la Journée des médias.

À l’époque, Williamson avait laissé entendre qu’il cherchait à revenir à temps pour la saison régulière.

De toute évidence, cela s’est avéré faux.

Cette semaine, de nouveaux rapports troublants ont émergé sur le statut de Williamson.

« À ma connaissance, il n’est pas près de prendre la parole », a déclaré Shams Charania, initié de l’Athletic NBA, lors du Pat McAfee Show. « … Ils continuent de repousser sa chronologie. »

« Zion Williamson n’est même pas sur le point de prendre la parole… ils continuent de repousser sa chronologie » ~@ShamsCharania#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/6tCEoYgEtc – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 11 novembre 2021

Cette évaluation a été corroborée par l’initié ESPN NBA Brian Windhorst.

Ça y est – @WindhorstESPN dit qu’il pense que la blessure de Zion Williamson le laissera hors de la rotation des Pélicans jusqu’en décembre Belle trouvaille de @thepelicanswave sur Instagram pic.twitter.com/Y3EBMSfoOU – Eliot Clough (@EliotClough) 12 novembre 2021

« D’après ce que j’ai compris, c’est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c’est qu’il travaille très fort, qu’il met de l’argent de côté », a déclaré Windhorst la semaine dernière. « Il se rapproche. Mais il est encore dans des semaines. Il aura plus de scans la semaine prochaine. L’espoir est que si ces analyses semblaient bonnes, il serait en mesure de revenir à la pratique complète. Quand cela se produit, je pense toujours à deux semaines et plus. Je pense que nous nous dirigeons vers décembre pour cela.

Les récentes images inquiétantes impliquant Williamson compliquent également la situation. Si la vidéo est une indication, il est clairement loin de pouvoir revenir à l’action.

Scottie Pippen est resté fidèle à Larsa. https://t.co/yRYNac03ry – Jeu 7 (@game7__) 11 novembre 2021

Il y a eu beaucoup de discussions au cours des derniers mois sur le désir de Williamson de changer d’équipe. Compte tenu de tout ce qui s’est passé, cependant, il est difficile de voir une situation où une équipe abandonne quoi que ce soit de valeur matérielle pour lui. Entre ses blessures lancinantes, sa légère irritabilité, ses problèmes de poids et ses « scandales » aléatoires en dehors du terrain, il est tout simplement trop risqué en ce moment.

Espérons que Williamson pourra se ressaisir à un moment donné. Parce que s’il ne le fait pas, il deviendra l’un des plus gros bustes de sa génération.

En rapport: Un joueur de la NBA s’excuse pour le coup de poing de sa fille sur une adolescente (vidéo)