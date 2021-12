Des nuits plus froides en perspective dans la vallée du Cachemire

Le mercure à Kupwara, dans le nord du Cachemire, s’est installé à un minimum de moins 3,5 degrés Celsius. (Image représentative)

Il y a eu un léger répit de la vague de froid au Cachemire, mais la température minimale s’est stabilisée à plusieurs degrés en dessous du point de congélation dans la vallée, ont annoncé mardi des responsables.

Srinagar a enregistré un minimum de moins 2,6 degrés Celsius lundi soir, en hausse de près d’un degré par rapport aux moins 3,5 degrés Celsius de la nuit précédente.

La station balnéaire de Gulmarg, dans le district de Baramulla, au nord du Cachemire, a enregistré un minimum de moins 5,6 degrés Celsius, contre moins 5 degrés Celsius la nuit précédente.

La station était l’endroit le plus froid enregistré dans la vallée.

Les responsables ont déclaré que Pahalgam, qui sert de camp de base pour le Yatra annuel d’Amarnath, a enregistré un minimum de moins 2,8 degrés Celsius. La station balnéaire du sud du Cachemire avait enregistré moins 5,3 degrés Celsius la nuit précédente.

Le mercure à Kupwara, dans le nord du Cachemire, s’est installé à un minimum de moins 3,5 degrés Celsius.

Qazigund, la ville porte d’entrée de la vallée, a enregistré moins 2,6 degrés Celsius, tandis que Kokernag a enregistré un minimum de moins 2,8 degrés Celsius.

Le bureau météorologique a prévu des nuits plus froides vers le week-end avec la possibilité d’une forte perturbation occidentale affectant la région autour de Noël.

