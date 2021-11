Des objets d’Elvis Presley, Eric Clapton et Kurt Cobain, entre autres, sont mis aux enchères

La maison de vente aux enchères Julien présentera ce week-end à New York l’événement « Icons & Idols : Rock ‘N’ Roll ». L’une des pièces mises aux enchères est une guitare de l’auteur-compositeur-interprète Eric Clapton. L’instrument est évalué entre 300 000 $ et 500 000 $. L’événement se tiendra au Hard Rock Cafe de Times Square, sera diffusé en ligne et il sera mis aux enchères une chanson manuscrite du leader de Nirvana, Kurt Cobain, qui a également griffonné des chansons comme « Come As You Are » et « About A Girl ». sur une nappe qu’il a signée avec ses camarades Dave Grohl et Krist Novoselic.

