Des objets jetés sur la police alors que des policiers interrompent une rave illégale dans l’Essex

La police a interrompu une rave illégale dans un champ auquel participaient environ 200 personnes.

La police d’Essex a déclaré que des policiers avaient été appelés à Theydon Bois vers 23 heures samedi après des informations faisant état de l’événement musical.

Des objets ont été jetés sur la police alors que la force s’engageait avec des personnes lors de l’événement musical sans licence au large de Forest Drive, et un homme a été arrêté pour suspicion d’infraction à la législation sur les coronavirus.

La musique a été éteinte vers 1 heure du matin et des ponts, des haut-parleurs et un générateur ont été saisis par la police.

Le surintendant principal Tom Simons a déclaré: «La police d’Essex ne tolère pas les attaques, même mineures, contre des agents qui ne font que leur travail en répondant aux incidents qui leur sont signalés par le public.

«Dans ce cas, heureusement, aucun officier n’a été blessé et les participants se sont finalement dispersés lorsqu’on leur a demandé de le faire et c’est tout le mérite des officiers qui se sont rendus sur les lieux et ont travaillé dans des circonstances très difficiles.

« À la suite de nos premières enquêtes, nous avons saisi un certain nombre d’équipements musicaux et un homme a été arrêté. »