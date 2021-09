Des œuvres d’art exclusives créées par Michael Jackson seront vendues

Michael Joseph Jackson, également connu sous le nom de “King of Pop”, est l’une des figures culturelles les plus importantes du 20e siècle. Au cours d’une carrière de quatre décennies, ses contributions à la musique, à la danse et à la mode ont fait de lui une figure mondiale de la culture populaire. Jackson a influencé des artistes d’une variété de styles musicaux et à travers des présentations visuelles. Il a popularisé des mouvements de danse compliqués comme le moonwalk et le robot. Jackson est l’artiste musical le plus récompensé de l’histoire.

Un fait peu connu était son incroyable talent en tant qu’artiste pastel et crayon. En plus de ce qui précède, Michael a joué les présidents George Washington et Abraham Lincoln.

L’intégralité de sa collection a été léguée, par M. Jackson, à son ami personnel proche et partenaire commercial, Sir Brett Livingstone-Strong.

Michael Jackson giclée *

Ce portrait giclée de Marilyn Monroe, intitulé Norma Jean II, montré ici, appartient à Mike Visser, qui a acquis la giclée, parmi d’autres œuvres délicieuses de M. Jackson, dans une série de transactions commerciales privées avec Livingstone-Strong pendant une période de temps. cursus pluriannuel (datant de 2016)

L’alliance Jackson-Strong

Sir Brett-Livingstone-Strong est un artiste d’origine australienne, surtout connu pour ses sculptures monumentales historiques et ses portraits de célébrités hollywoodiennes.

La Jackson-Strong Alliance était un partenariat créatif entre Michael Joseph Jackson et Brett-Livingstone Strong. Son objectif était d’établir l’entreprise artistique la plus dynamique au monde, en promouvant le pouvoir de l’imagination, non seulement pour le bien de la créativité, mais pour le bien d’importantes causes mondiales. Michael et Brett ont concentré leur expression créative en faveur des arts, des œuvres de bienfaisance internationales et de la protection de l’environnement de notre planète.

La vente aux enchères

Le charmant portrait de Marilyn Monroe n’est que l’une des trois giclées existantes. L’original était évalué à plus de 4,5 millions de dollars. Husl.io et Visser en partenariat vendent le NFT numérique de cette giclee pour 277 Ether, ce qui vaut environ 944 500 $ au 14 septembre. L’acheteur recevra également la giclée physique.

La date de la vente aux enchères sera annoncée plusieurs jours après le lancement de la plateforme Husl.io. Une partie des recettes servira à alimenter le nouvel écosystème de marché NFT créé par des musiciens pour des musiciens.

Le Husl.io

L’industrie de la musique est brisée, mais pas de manière irréparable, et The Husl.io est la solution pour l’industrie de la musique.

Husl.io est un écosystème et un marché NFT créé par des musiciens et pour des musiciens qui est destiné à révolutionner l’industrie de la musique traditionnelle. L’équipe derrière cela pense que les fans devraient responsabiliser leurs artistes préférés en possédant de la musique et en participant à des moments uniques de l’histoire.

Seulement 12% des revenus internationaux de l’industrie musicale vont aux artistes, écrivains, producteurs et créateurs. 88 % des revenus générés par l’industrie de la musique vont aux avocats, aux cadres, aux distributeurs, aux plateformes de streaming et aux entreprises. C’est ça le problème. Les fans sont profondément limités dans la façon dont ils peuvent soutenir les artistes qu’ils aiment et en lesquels ils croient. Acheter des disques, écouter des morceaux en streaming, assister à des concerts – ces actions, bien que sources de revenus vitales pour les musiciens et les bureaucrates de la musique, financent davantage l’industrie que l’artiste. Les fans n’ont tout simplement pas la possibilité d’investir directement dans les artistes.

Husl.io utilise les technologies blockchain pour réorganiser radicalement l’ensemble de l’économie musicale internationale et prioriser les acteurs clés de l’industrie – créatifs et fans. La blockchain et les crypto-monnaies comme Bitcoin défient les systèmes bancaires nationaux à peu près de la même manière que Husl.io affronte les géants institutionnels de l’industrie musicale : la blockchain et cette plate-forme innovante déconstruisent des systèmes de pouvoir centralisés et profondément enracinés grâce à la transparence et à la diversification. et les opérations de base. Qu’est-ce que ça veut dire?

Une économie blockchain est contrôlée démocratiquement, par les décisions des individus, et non par la volonté d’une poignée de lobbyistes, de milliardaires et de politiciens qui impriment de l’argent pour répondre à leurs besoins. De même, le succès d’un artiste ne sera plus déterminé par une poignée de riches dirigeants de la musique qui investissent de l’argent dans leurs projets préférés et enterrent les talents émergents. Husl.io apporte la démocratie à la musique et permet aux fans d’élever les artistes en lesquels ils croient. Ils donnent aux artistes les outils dont ils ont besoin pour se connecter directement avec les fans, et nous remettons le succès des artistes entre les mains de leurs fans. Les artistes bénéficiant d’un soutien massif d’investisseurs individuels prendront le pas sur les artistes disposant de diverses plateformes de fans, car le vrai succès est à la base.

Suivez et apprenez-en plus sur The Husl.io ici.

* Giclee est une technologie pour la reproduction d’œuvres d’art ou de photographies qui utilise une imprimante à jet d’encre de haute qualité pour faire des copies individuelles. Une giclée fait également référence à une impression produite à l’aide du procédé giclée.