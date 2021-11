Des officiers mexicains tirent sur une camionnette transportant des migrants, tuant 1

La Garde nationale mexicaine a déclaré lundi que ses officiers avaient ouvert le feu lorsqu’une camionnette transportant des migrants avait tenté d’éviter un poste de contrôle de l’immigration et avait percuté un véhicule de patrouille, et les coups de feu ont tué un migrant et en ont blessé quatre autres.

Les procureurs de l’État méridional du Chiapas ont déclaré dans un communiqué que le mort était un citoyen cubain, mais n’ont pas fourni son nom complet.

Apparemment, les migrants dans le camion ne faisaient pas partie des quelque 4 000, principalement des Centraméricains, qui cherchent à rejoindre la ville de Mexico à pied. La fusillade a eu lieu dimanche soir à environ 40 kilomètres de l’endroit où se trouvait la marche des migrants.

Les migrants quittent Ulapa, dans l’État du Chiapas, tard le samedi 30 octobre 2021. La caravane de migrants se dirigeant vers le nord dans le sud du Mexique a jusqu’à présent été autorisée à marcher sans entrave, un changement par rapport à la réaction du gouvernement mexicain à d’autres tentatives de migration de masse. (Photo AP/Isabel Mateos)

Un communiqué de la Garde nationale a déclaré que le camion avait ignoré les ordres de s’arrêter pour une inspection près de la ville de Pijijiapan et avait tenté de percuter un véhicule de patrouille. Il a déclaré que les policiers avaient ouvert le feu parce que le conducteur du camion « mettait en danger leur sécurité de manière imminente » en tentant de percuter leur véhicule de patrouille.

Le pick-up transportait au total 13 migrants, la plupart originaires de Cuba, mais également trois du Ghana, a déclaré la garde. Eux et le chauffeur ont été arrêtés. Les migrants blessés ont été emmenés dans un hôpital voisin pour y être soignés. Selon les procureurs de l’État méridional du Chiapas, un fusil a été retrouvé dans le camion.

Pendant ce temps, les défenseurs des droits des migrants et les travailleurs humanitaires voyageant avec la caravane ont estimé qu’il pourrait y avoir 1 000 enfants dans le groupe dont les participants ont passé des jours à arpenter les autoroutes sous un soleil de plomb.

Le gouvernement mexicain a tenté de décourager la marche, affirmant que les mauvaises conditions mettent la vie des migrants en danger.

Lundi, l’Institut national de l’immigration a déclaré que six cas de fièvre tropicale dengue avaient été détectés parmi les membres de la marche des migrants. L’institut a déclaré que cinq des cas étaient des mineurs, dont l’un a été emmené à l’hôpital pour le traitement d’un cas grave de dengue hémorragique. Il a déclaré que les compagnons adultes de trois des autres cas de dengue avaient refusé le traitement.

Des caravanes beaucoup plus grandes ont traversé le Mexique en 2018 et 2019, mais ces migrants n’ont jamais essayé de parcourir toute la distance à pied. Ils prenaient généralement des promenades à bord de camions qui passaient.

Mais le Mexique a dit aux camionneurs de ne pas ramasser de migrants, affirmant qu’ils pourraient faire face à des accusations de trafic de migrants. Les migrants ont également peur d’être séparés du groupe, de peur d’être rassemblés et expulsés.

Les migrants quittent Ulapa, dans l'État du Chiapas, tard le samedi 30 octobre 2021. La caravane de migrants se dirigeant vers le nord dans le sud du Mexique a jusqu'à présent été autorisée à marcher sans entrave, un changement par rapport à la réaction du gouvernement mexicain à d'autres tentatives de migration de masse. (Photo AP/Isabel Mateos)

Les migrants cubains cherchant à traverser la frontière vers les États-Unis contractent souvent les services de passeurs de migrants.

Les affrontements meurtriers entre les forces de l’ordre et les migrants restent relativement rares au Mexique, mais un officier de la Garde nationale a été tué par des trafiquants d’immigrants présumés en septembre.

Et une douzaine de membres d’une force de police d’élite dans l’État frontalier du nord de Tamaulipas sont jugés pour avoir prétendument tué 14 migrants guatémaltèques et cinq autres personnes, dont les corps ont été retrouvés abattus et brûlés près de la frontière américaine fin janvier.