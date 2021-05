Des officiers récompensés pour avoir sauvé la victime de la fusillade Swaysee Rankin ⋆ .

On attribue à deux jeunes policiers le mérite d’avoir sauvé la vie d’une victime de fusillade âgée de 13 ans dans le sud de Chicago.

Julius Givens et Rhonda Ward, qui sont des partenaires de la force et qui font chacun partie du ministère depuis environ deux ans, ont été capturés sur vidéo transportant un blessé gravement Swaysee Rankin à leur voiture d’escouade et courir le garçon à l’hôpital pour enfants de Comer.

Une alerte ShotSpotter (c’est un système de détection de coups de feu) a attiré la police dans le secteur d’East 82nd Street et South Coles Avenue. La police a décrit l’attaque comme une fusillade au volant. Quelqu’un dans une Jeep Cherokee rouge s’est approché à la fois de Rankin et Randle Archie, Le cousin de Rankin, âgé de 14 ans. Celui qui était dans le SUV a tiré et est parti. Les deux garçons ont été grièvement blessés.

La police a déclaré que Rankin avait reçu une balle dans le dos et l’abdomen. Archie a reçu une balle dans l’estomac. On s’attend à ce que les deux survivent.

«Une dame nous a fait signe de descendre et a dit que quelqu’un avait été abattu dans son jardin de l’autre côté de la rue. Nous avons vu un jeune homme agiter ses mains en disant qu’il avait été abattu », a déclaré Givens lors d’une conférence de presse. «L’officier Ward n’a pas perdu de temps. Je lui ai dit de lui attraper les jambes, que nous allions devoir le transporter nous-mêmes.

Ils savaient qu’ils n’avaient pas le temps d’attendre les ambulanciers paramédicaux, alors les deux hommes ont transporté l’adolescent à l’arrière de leur voiture de patrouille – une distance comprise entre cent et deux cents pieds.

«Reste avec moi», a dit Ward au garçon blessé. «Nous allons faire ce voyage ensemble.»

«Il nous a fait confiance et nous voulions qu’il le fasse», a poursuivi Ward. «Restez avec nous – et c’est exactement ce qu’il a fait. Alors, c’est aussi un héros.

«Le fait qu’il soit un enfant de 13 ans, dès que nous sommes arrivés sur les lieux, la première chose que nous avons réalisé, c’est à quel point il est jeune», a déclaré Givens. «Il était tout sauf un garçon, et cela ne vous quitte pas. Et cela a accéléré notre processus.

Givens est resté à l’arrière de la voiture de l’équipe avec Rankin pendant que Ward se rendait à l’hôpital – les lumières et les sirènes se sont activées.

«Il était conscient et inconscient, alors nous essayions de le garder en vie et de le maintenir éveillé», se souvient Givens.

«Nous sommes arrivés juste à temps pour lui», a ajouté Ward. «C’était l’objectif principal.»

«J’ai l’impression que mon bébé était un héros pour quelqu’un, et quelqu’un a rendu la pareille», a déclaré Ashley Jackson, La mère de Rankin, à une équipe de journalistes rassemblés.

Jackson a déclaré que l’estomac de son fils devait être recousu par des chirurgiens. Elle a dit que Rankin marchait de la maison d’un ami à la maison de son cousin lorsque les coups de feu ont retenti. Elle a précisé au public que la fusillade n’était «absolument pas liée à un gang».

«Mon fils n’est absolument pas affilié à un gang», a-t-elle poursuivi avec insistance. «D’après ce que je sais, c’était un tournage au volant, juste quelque chose d’aléatoire.»

«Ces enfants ne le méritent pas. Ce sont des bébés couchés dans ces lits d’hôpital qui ne savent même pas pourquoi ils sont là », a ajouté Jackson. “C’est ridicule. Cette violence doit définitivement cesser immédiatement. “

Elle a supplié le tireur de se rendre et de faire face à la justice.

Un autre membre de la famille a déclaré que la violence à Chicago était «folle».

“Nous prions juste qu’ils arrêtent de faire ça, parce que ces petits enfants, ils doivent grandir”, a déclaré ce parent, qui s’est identifié comme un cousin, aux journalistes. «C’est en cela que nous les transformons. Donc, ce à quoi ils sont exposés, c’est ce qu’ils vont être. Donc, nous prions simplement Dieu que vous arrêtiez de leur enseigner cela. Arrêtez de leur apprendre cela. Arrêtez de leur apprendre que ça va. Cela ne va pas. Nous devons faire mieux. Nous sommes l’exemple pour les jeunes enfants. . . la violence n’est pas la réponse. »

Les deux parents ont fait des éloges élogieux sur les deux officiers. Bien que Jackson ait dit qu’elle comprenait qu’il était médicalement risqué de déplacer une personne blessée, elle a réalisé que les agents avaient fait le bon appel cette fois.

«Ces officiers ont été rapides», a déclaré Jackson. «Je ne peux pas vous féliciter assez.»

L’agent Ward a déclaré que ses efforts lui avaient permis d’atteindre l’un de ses objectifs de carrière.

«C’était juste réconfortant pour moi de pouvoir réellement sauver une vie, parce que c’est ce que j’ai à faire dans ce travail», a-t-elle déclaré.

