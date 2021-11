Des offres d’emploi pour sortir du chômage dès maintenant

11/06/2021 à 08:00 CET

Cette même semaine, nous avons connu le données sur le chômage référence à octobre dernier. Concrètement, le nombre de chômeurs inscrits dans les bureaux des services publics de l’emploi (anciennement Inem) a baissé de 734 chômeurs en octobre (-0,02%). Avec cette descente, le volume total de chômeurs atteint 3 257 068 chômeurs à la fin du mois, son chiffre le plus bas depuis février 2020 (3,24 millions), juste un mois avant la déclaration de la pandémie de Covid. Par ailleurs, il est à noter qu’il s’agit de son premier revers ce mois-ci depuis 1975, première année pour laquelle il existe des records, selon les données publiées ce mercredi par le ministère du Travail et de l’Économie sociale.

Dans ce contexte, nous sommes donc devant une bon moment pour trouver un travail. Pour profiter de cette situation, rien de mieux que de mettre à disposition de toute personne qui cherche du travail en ce moment, une série de Offres d’emploi publié dans les derniers jours et auquel vous pouvez vous inscrire dans les lignes suivantes. Postes vacants pour les agents administratifs, commerciaux, techniques ou commerciaux de Decathlon, entre autres. N’hésitez plus et profitez de toutes ces opportunités, que nous mettons à votre portée.

INNOVATION GROUP sélectionne :

CONSEILS SUR LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ pour Elche / Elx

Publié: 11/04/2021 – 16:35

– 5 postes vacants.

– Contrat indéfini.

– Journée complète.

Nous avons sélectionné pour incorporation dans notre division Systèmes de sécurité, cinq professionnels ayant de l’expérience dans le conseil aux clients en matière d’alarmes et de systèmes de sécurité. Expérience préalable essentielle et capacité à communiquer avec les clients. Disponibilité à temps plein du M au V.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur une offre d’emploi pour Conseil en systèmes de sécurité à Elche / Elx.

STARMATARO sélectionne :

MAINTENANCE pour Mataró

Publié: 11/04/2021 – 11:58

– Contrat indéfini.

– Journée complète.

Nous recherchons du personnel pour faire l’installation et la réparation des machines de traitement de l’eau de nos clients.

Nous exigeons une expérience en plomberie et une expérience en maçonnerie et peinture sera également prise en compte. Disponibilité à la journée. PERMIS DE CONDUIRE INDISPENSABLE.

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi Maintenance à Mataró.

BAELO ASESORES sélectionne :

ÉQUIPE COMMERCIALE pour Malaga

Publié: 11/04/2021 – 10:02

Êtes-vous à la recherche d’un emploi stable où vous pouvez évoluer professionnellement, en prenant votre temps, sans limites de revenus et avec des incitations élevées ? Baelo est votre entreprise. Vous ferez partie d’un groupe cohésif de professionnels hautement qualifiés avec des valeurs d’entreprise basées sur la fiabilité, la rigueur et la transparence, ainsi qu’une attention personnalisée.

Pour vous inscrire et plus d’informations sur une offre d’emploi pour COMMERCIAL TEAM à Malaga.

ACCUEIL & MARKETING & ADMINISTRATION pour Séville

Publié: 11/04/2021 – 09:56

– Journée complète.

Fonctions du poste :

– Création, gestion et optimisation de stratégies et de campagnes.

– Suivi des campagnes pour assurer une rentabilité et un budget fixes.

– Analyse des stratégies appliquées par la concurrence.

– Reporting et analyse des résultats.

– Intégration de tous les canaux Premium, Social et Google Ads.

– Coordination des supports créatifs avec les équipes de conception.

– Gestion des outils Google Ads, Google Analytics, etc.

– Email marketing (création, suivi, analyse et reporting de ceux-ci).

– Améliorations du référencement technique et de la conversion web.

– Entonnoir de vente.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi de RECEPCIÓN & MARKETING & ADMINISTRACIÓN à Séville.

Re/Max Urbe II sélectionne :

AGENT IMMOBILIER ASSOCIÉ pour Valence

Publié: 11/04/2021 – 10:25

– 4 postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

– Journée complète.

Chez RE / MAX Urbe II, nous recherchons des agents commerciaux qui souhaitent démarrer et développer une carrière professionnelle dans le secteur immobilier de la province de Valence.

Vos fonctions seront :

– Capturez les propriétés pour créer votre propre portefeuille de produits.

– Conseiller le client dans l’estimation du bien.

– Qualifier les clients et étudier le marché où vous travaillez.

– Gestion et suivi des clients lors des visites.

RE/MAX Urbe II vous propose :

– Les frais les plus élevés du secteur immobilier. Commissions à partir de 40%

– Travailler de manière autonome et indépendante avec le soutien d’une grande marque telle que RE/MAX.

– Liberté de mouvement et où vous décidez dans quelle zone travailler.

– Système, protocoles et plan de travail pour que vous sachiez quoi faire, quand, où, comment et combien. En plus du Team Leader, Manager et Directeur Commercial qui consulter et qui vous guider dès le début.

– La meilleure formation du secteur immobilier grâce à notre école RE/MAX.

– Autogérez votre temps et vos propres objectifs.

– Mise en réseau avec plus de 1000 bureaux collaborateurs et des milliers d’agents avec lesquels partager les propriétés et les demandes.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi d’Agent Immobilier Associé à Valence.

Re/Max Vista sélectionne :

CONSEILLER IMMOBILIER pour Alicante

Publié: 11/04/2021 – 13:34

– 10 postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

RE / MAX VISTA recherche un COMMERCIAL qui souhaite entreprendre et développer une carrière professionnelle dans le secteur immobilier dans la région de Torrevieja, Alicante, Campello, San Juan et ses environs

Nous vous offrons :

– Les commissions les plus élevées du secteur immobilier.

– Travailler en tant qu’agent associé indépendant avec le soutien d’une grande marque telle que RE/MAX.

– La meilleure formation du secteur immobilier grâce à notre école RE/MAX.

– Autogérez votre temps et vos propres objectifs.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur une offre d’emploi pour un conseiller immobilier à Alicante.

RDT Ingenieros sélectionne :

INGÉNIEUR ESSAIS MÉCANIQUES pour Pampelune

Publié: 11/04/2021 – 15:37

– Journée complète.

RDT Ingenieros est une entreprise innovante dont le champ d’action est le développement de projets d’ingénierie de pointe, participant à des projets à haute composante technologique qui offrent une flexibilité dans la stratégie d’externalisation des grands clients. De RDT Ingenieros, nous souhaitons intégrer un ingénieur d’essais mécaniques de matériaux composites à notre équipe d’énergie éolienne à Pampelune.

Tâches principales:

– Analyser les besoins du client et confirmer la faisabilité des tests, accompagner le client lors de la définition du processus de test, si nécessaire.

– Définir l’instrumentation des échantillons selon les exigences du test et instrumenter les échantillons.

– Exécuter les tests mécaniques.

– Rédiger le rapport résumant les résultats des tests.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur une offre d’emploi pour Ingénieur Essais Mécaniques à Pampelune.

ManpowerGroup sélectionne :

LIVRAISON DE COLIS AVEC / SANS EXPÉRIENCE pour Alicante

Publié: 11/04/2021 – 13:20

– Temps partiel – indifférent.

MANPOWER sélectionne pour une importante entreprise du secteur logistique située à Alicante (Floride Baja), des livreurs de colis avec ou sans expérience, mais agiles en conduite et/ou dans des secteurs dynamiques et actifs.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de livreur de colis AVEC / SANS EXPERIENCE à Alicante.

Le gestionnaire de la main-d’œuvre sélectionne :

OPÉRATEUR INDUSTRIEL CITRICOS – ZONE XATIVA pour Villanueva de Castellón

Publié: 11/04/2021 – 15:07

– Contrat à durée déterminée.

– Journée complète.

Mediterranean Labour Manager à Paterna ouvre le processus de sélection pour pourvoir un poste d’opérateur industriel d’agrumes dans la campagne de variétés Satsuma pour une importante entreprise du secteur des fruits et légumes de la région de Xátiva.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi de OPERARIO / A INDUSTRIAL CITRICOS – ZONA XATIVA à Villanueva de Castellón.

ALARES HUMAN SERVICES sélectionne :

CHAUFFEUR POUR LES HEURES SARAGOSSE, LE MATIN

Publié: 11/04/2021 – 18:06

– Contrat à durée déterminée.

Nous sélectionnons des Chauffeurs à Saragosse (avec disponibilité demain) et alentours pour effectuer les démarches ITV, transfert des véhicules à l’atelier et services de transfert (transfert de véhicules sans passagers).

Les principales fonctions à développer seront :

– Retrait du véhicule du client.

– Pré-inspection visuelle des véhicules (examen des ceintures de sécurité, état des feux, pneus, etc.).

– Transfert des véhicules à l’atelier ou pour effectuer la procédure ITV.

Nous offrons:

– Contrat de Travail avec inscription à la Sécurité Sociale au Régime Général.

– Prestations à l’heure (horaires flexibles), compatibles avec d’autres activités.

– Incorporation immédiate. Services continus.

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi de CONDUCTEUR POR HORAS ZARAGOZA, MATIN.

Quirónsalud sélectionne :

CUISINER / ÉVENTUEL pour Barcelone

Publié: 11/04/2021 – 13:20

– Journée complète.

Nous sélectionnons Cook pour d’éventuels moments pour notre hôpital QuirónSalud Barcelona, ​​situé dans la province de Barcelone. L’une de ses principales responsabilités sera de préparer la nourriture et la nourriture hospitalière selon les régimes alimentaires prévus, afin de pouvoir fournir un service de cuisine optimal se conformer à normes de sécurité et d’hygiène établies.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi pour un Cuisinier / Eventuel Cuisinier à Barcelone.

DECATHLON sélectionne :

ATELIER RÉGIONAL TECHNICIEN CYCLISME pour Séville

Publié: 11/04/2021 – 16:16

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Au centre de service de Séville, vous avez la possibilité de profiter et de continuer à évoluer dans le monde de la mécanique et du service après-vente.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi de Technicien Régional d’Atelier à Séville.

SPORTIF / VENDEUR DECATHLON TORTOSA

Publié: 11/04/2021 – 12:24

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Si vous vous sentez identifié, vous en avez envie et vous souhaitez contribuer au projet Decathlon.

Pour vous inscrire et avoir plus d’informations sur l’offre d’emploi de SPORTIF / A SPORTSMAN Decathlon Tortosa.