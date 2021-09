Des offres d’hôtels alléchantes ! Au milieu des lancements de nouveaux hôtels, des forfaits mariage et séjour, un aperçu des lois sur l’hospitalité

Au Kerala, où les cas de COVID-19 sont en augmentation, les restaurants et les hôtels prennent les meilleures mesures de sécurité pour s’assurer que les clients sont en sécurité et profitent au maximum de leur expérience hôtelière. (Image : Jhoom)

Les lancements d’hôtels se multiplient, tout comme la pertinence des lois relatives à l’hôtellerie ! Aussi tentant et séduisant que soit le monde de l’hôtellerie, l’industrie est confrontée à plusieurs problèmes en raison de la pandémie et les préoccupations liées à la sécurité continuent de poser des défis. Dans le monde entier, des cas inquiétants ont été signalés concernant la manière dont les restaurants sont confrontés à des interactions difficiles avec les clients lorsqu’on leur demande de se masquer ou de montrer leur statut vaccinal. En Inde, cependant, les défis consistent davantage à garantir les protocoles de sécurité pour assurer la sécurité des clients et des voyageurs et être en phase avec les lois pertinentes en matière d’accueil.

Lancement de nouveaux hôtels à la hausse

Notamment, les lancements d’hôtels sont à un niveau record depuis l’année dernière, signalant une prévision positive pour l’année à venir. Bien qu’il y ait des inquiétudes concernant la possibilité d’une troisième vague, l’industrie hôtelière déploie des services de pointe sans contact qui s’intègrent parfaitement au scénario actuel.

Le lancement récent du Naini Retreat à Nainital, un complexe IHCL SeleQtions, indique une autre destination de vacances unique de la marque dans l’État d’Uttarakhand. Le complexe sera exploité par Leisure Hotels Group, dans le cadre d’une franchise avec IHCL. Sans oublier, IHCL a déjà marqué sa présence dans cinq autres endroits de l’Uttarakhand, à savoir – Corbett, Dehradun, Haridwar, Rishikesh et Pantnagar.

Hilton déroule le tapis rouge pour la saison des mariages

À l’approche de la saison des mariages, Hilton India a annoncé le lancement de ses agendas de mariage, qui offrent à ses invités une expérience de mariage unique. Un conseil consultatif de mariage, composé de planificateurs de mariage, soutiendra et guidera les invités pour organiser et organiser toute l’expérience du mariage avec une touche personnalisée.

L’offre Hilton comprend une durée limitée de réservation pour « Wedding Bliss » car le forfait comprend une suite nuptiale, le petit-déjeuner en chambre et des offres telles que l’organisation d’une séance photo, l’offre d’apéritifs et de vin mousseux au couple.

L’hospitalité centrée sur la nature à la hausse

Au Kerala, où les cas de COVID-19 sont en augmentation, les restaurants et les hôtels prennent les meilleures mesures de sécurité pour s’assurer que les clients sont en sécurité et profitent au maximum de leur expérience hôtelière.

Prenez, par exemple, The Four Points by Sheraton, où son dîner ouvert très attendu au bord de sa piscine à débordement sur le toit offre aux clients une vue imprenable sur l’horizon de toute la ville de Kochi. En plus d’ouvrir la pré-réservation pour le dîner, l’hôtel veille également à ce que des forfaits séjours attractifs soient également proposés.

D’autres marques hôtelières centrées sur la nature, notamment The Zuri Kumarakom, le complexe Abad Whispering Palms à Kumarakom et l’emblématique complexe hôtelier Marari Beach de Casino Group, fonctionnent de manière transparente pour garantir que leurs clients restent en sécurité et choyés dans le luxe des paysages pittoresques de la nature.

Pas de doutes, la bonne bouffe est roi !

Des changements sont apportés à la façon dont les aliments sont préparés et livrés. De nouvelles innovations sont littéralement lancées pendant la pandémie. Prenez, par exemple, Azure Hospitality, qui possède des marques emblématiques telles que Sly Granny, Mamagoto, Foxtrot et Dhaba, a déployé Jhoom, une cuisine en nuage qui célèbre les cuisines régionales et traditionnelles de l’Inde. Compte tenu de la nouvelle norme, ceci est spécialement conçu pour la livraison à domicile uniquement. Les plats emblématiques incluent le Papdi Chaat servi avec du Guacamole et du Dilli ka Matra kulcha, entre autres. Pour les non-végétariens, un plat signature à ne pas manquer est le bacon tandoori enveloppé dans des crevettes géantes – il suffit de parler de la mondialisation des versions culinaires desi et les cuisines en nuage innovent déjà et font vibrer cet espace !

Un autre exemple notable, la Biryani House, qui se présente comme l’une des plates-formes de livraison les plus rapides à venir proposant une variété de biryanis, de kebabs et de currys, a récemment déployé son rouleau de biryani pour la première fois, lors du lancement de son chef de district. franchise à Ambernath. La marque se positionne comme la seule à proposer 50 variétés de Dum Biryanis à un prix abordable.

Selon Sarvesh Chaubey, président de The Biryani House, “Nous avons fait notre présence sur le marché mondial en accordant une licence principale à un pays aux Philippines et nous en donnerons dix autres d’ici décembre 2021.”

Les lois relatives à l’accueil devraient être une priorité

Selon Nikhil Sharma, directeur régional – Eurasie, Wyndham Hotels & Resorts, « L’industrie hôtelière a été confrontée à de nombreux défis à travers le monde depuis le début de la pandémie. Alors que les pays étaient bloqués, l’industrie hôtelière a pris le temps d’apporter les modifications nécessaires à ses politiques pour répondre à sa clientèle dans le cadre de la nouvelle norme, ce qui rend essentiel pour les hôtels de se tenir au courant des dernières mises à jour des lois sur l’hôtellerie. »

De plus en plus, il y a un intérêt continu pour la sauvegarde du bien-être des clients. Les services sans contact sont la « nouvelle norme » dans le secteur de l’hôtellerie.

L’importance d’adhérer aux lois sur l’hôtellerie, comme l’explique Nikhil Sharma, directeur régional – Eurasie, Wyndham Hotels & Resorts, est essentielle pour la réputation des marques hôtelières bien établies et de confiance.

« Il est primordial que les hôtels accordent la priorité à la santé, la sécurité et le bien-être de leurs clients. Par exemple, une poignée de lois administrent les pratiques pour s’assurer que les salles à manger des hôtels sont correctement désinfectées. De même, il existe des lois régissant la sécurité des personnes en cas d’incendie, le bien-être des invités et des employés, la sécurité alimentaire, etc. En les insufflant dans leur fonctionnement, les hôtels peuvent assurer la notoriété de leurs marques. Si nécessaire, les hôtels peuvent s’associer avec les meilleurs cabinets d’avocats en hôtellerie qui aident les entreprises à se familiariser avec les nouvelles mises à jour dans le domaine des lois sur l’hôtellerie », a déclaré Nikhil Sharma à Financial Express Online.

De toute évidence, la fatigue du travail à domicile, le stress chronique et le besoin de détente incitent les voyageurs indiens à se tourner vers des marques, des offres et des séjours hôteliers de confiance tout en adoptant la «nouvelle normalité», oui – le lieu de travail hybride.

