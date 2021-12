Des « offres importantes » se profilent pour la star de Tottenham invitée à sceller une « grande » décision

Une star de Tottenham dont le déclin a été un « mystère » pourrait sceller un « grand » mouvement en janvier après qu’un rapport a indiqué que des offres sérieuses se profilent à l’horizon.

Il y a quelques années à peine, Dele Alli semblait avoir le monde du football à ses pieds. Cependant, depuis qu’il a marqué 18 buts en championnat lors de la saison 2016/17, la carrière d’Alli s’est inversée.

En effet, aucun des trois managers à prendre les rênes depuis le départ de Mauricio Pochettino n’a pu tirer le meilleur du joueur de 25 ans.

Sous la direction du patron actuel Antonio Conte, Alli n’a figuré que trois fois dans toutes les compétitions. Bien qu’impressionnant dans l’intense 2-2 des Spurs avec Liverpool dimanche, les spéculations ont commencé à tourbillonner, une sortie de sortie pourrait être envisagée.

Newcastle a dessiné les liens les plus fréquents. Leurs chances de battre la baisse pourraient dépendre fortement des affaires qu’ils mènent dans la fenêtre de janvier.

West Ham aussi a été mentionné, ainsi qu’un déménagement à l’étranger en Allemagne, selon Football Insider. Mais selon le point de vente, un mouvement au sein de la Premier League semble le plus probable.

Ils citent une « source de recrutement » qui a révélé que plusieurs clubs de Premier League « préparaient des offres importantes » pour Alli.

Maintenant, le manager vétéran Alex McLeish a exhorté Alli à sceller un départ qui serait « génial » pour sa carrière. Ce faisant, McLeish a révélé son incrédulité face à la carrière en chute libre d’Alli après avoir montré tant de promesses au début.

« Je l’ai vu comme un jeune homme faisant ses débuts complets pour l’Angleterre et marquant », a déclaré McLeish à Football Insider.

« Il a marqué le but le plus incroyable et j’ai pensé : ‘Ce gamin, qui fait toutes ces courses depuis le milieu de terrain.’

« Qu’est-ce qui s’est passé ? » – McLeish

« Puis, tout d’un coup, vous vous dites : « Qu’est-ce qui s’est passé ? Comment peut-il perdre ce talent et ces compétences qu’il avait ?

« C’est un mystère en soi. Au cours de mes années d’expérience dans le football, j’ai vu beaucoup de jeunes gens s’en sortir. Ils ont une ou deux saisons spectaculaires, puis ils plafonnent.

«Ils ne peuvent pas maintenir la concurrence qu’ils avaient menée au cours des deux années précédentes. Ce sera super pour Dele Alli de partir, je pense. Il doit essayer de ressusciter sa carrière.

Tottenham offre un énorme salaire pour attirer un agent libre

Pendant ce temps, Tottenham aurait fait une offre de contrat importante au milieu de terrain de l’AC Milan Franck Kessie, qui veut quitter San Siro.

Le contrat de la star ivoirienne expire à la fin de la saison, alertant les Spurs, Manchester United et le PSG de la possibilité de signer le milieu de terrain très bien noté sur un transfert gratuit l’été prochain.

Et maintenant, le journaliste de Sportitalia TV, Rudy Galetti, a partagé des nouvelles potentiellement excitantes pour les fans de Tottenham.

Il affirme que le club du nord de Londres a déposé une offre salariale d’environ 10 millions d’euros (8,4 millions de livres sterling) par saison.

Cela ferait de Kessie l’un des joueurs les mieux payés de Tottenham, dépassant même le salaire actuel de Son Heung-Min.

De plus, un article du Daily Express affirme que Kessie a refusé la dernière offre de contrat de Milan et veut officiellement se retirer.

Le joueur de 24 ans apporterait une dimension différente à un milieu de terrain de Tottenham à un rythme qui manque de créativité.

