Des organes miniatures pour vaincre le COVID-19

Découvrir comment arrêter la transmission du coronavirus, et de toutes ses variantes, est le meilleur moyen d’y mettre fin.

En plus de comprendre comment les vaccins peuvent nous aider à prévenir l’infection, c’est une bonne mesure nécessaire pour développer le traitement définitif capable de ralentir sa progression une fois qu’il a été introduit dans notre organisme.

Pour atteindre cet objectif Shuibing Chen, biologiste cellulaire du Université de Boston dans le Massachusetts (États-Unis), a pu développer en laboratoire plusieurs millions de “mini poumons”, qui ont atteint la taille d’une lentille, dans lesquels ils ont par la suite inoculé suffisamment de coronavirus pour les endommager et pouvoir étudier ses effets au sein l’orgue.

C’est une façon de voir sur le terrain comment fonctionne le virus, de mieux le comprendre, et de pouvoir répondre à bon nombre des questions que se pose encore la science.

Ce que Chen a découvert, en plus de voir à quel point COVID-19[feminine puisqu’il a pu terminer pratiquement tout “Mini poumons”Il s’agissait de voir comment certains de ces traitements ont pu faire en sorte que le coronavirus ne finisse pas par tuer leurs mini-organes.

Des traitements viables qui peuvent être la solution contre le COVID-19 une fois qu’il a infecté un patient.

L’enquête de Shubing Chen Il a été publié dans la revue scientifique Nature.

La valeur des organes miniatures pour mettre fin au SARS-CoV-2

Grâce à ce mode de fonctionnement, à travers des « mini organes », la science a pu connaître la voie et la manière dont le SARS-CoV-2 progresse une fois qu’il pénètre dans notre organisme.

Depuis le début de la pandémie, de nombreux scientifiques ont opté pour cette évolution technologique pour analyser le virus et en sont venus à créer une multitude d’organes miniatures différents : A partir des poumons, comme dans le cas de l’étude des Shuibing Chen, passant par les foies et atteignant les cerveaux.

De cette façon, on sait comment il attaque le virus, quelles cellules il attaque, la vitesse à laquelle cette attaque se produit et la manière dont notre corps réagit.

L’avancée du SARS-CoV-2 a été étudiée, grâce à ces mini-outils, dans de nombreux organes du corps humain.

Il a été possible d’analyser la manière dont l’une ou l’autre attaque, identifiant même la défaillance multiviscérale subie par de nombreux patients infectés par le COVID-19.

Comme il est logique, dans ces investigations, l’organe qui a reçu le plus d’attention est le poumon.

Catherine Blish, immunologiste virale à l’Université de Stanford en Californie, et un grand groupe de chercheurs a réussi à découvrir en 2020 comment le virus s’est propagé à travers les cellules alvéolaires externes, riches en Récepteur ACE2, par lequel le SARS-CoV-2 est introduit dans le corps.

Ils ont également vu comment il affectait les cellules des voies respiratoires responsables de la sécrétion d’une molécule qui fait face à l’étirement constant des poumons.

Ces cellules, appelées cellules de club, et la condition subie par COVID-19, serait passée inaperçue des scientifiques, selon Catherine Blish, s’il n’avait pas été possible de reproduire l’entrée du virus dans ces mini-organes.

Les études en tant que minuscules organes se concentrent désormais sur la découverte de la façon dont le virus est capable de se faufiler dans les cellules : « Plus nous étudions les mini-organes, plus nous réalisons que différents types de cellules utilisent différents mécanismes pour favoriser l’entrée virale », souligne Chen.

Avant l’arrivée de la pandémie, cette technologie biologique avait été utilisée pour étudier la biologie humaine de base, le cancer, les troubles de croissance & mldr; et il n’y avait pas beaucoup de laboratoires qui parient là-dessus.

Il y a encore une possibilité de développement dans cette technologie de pointe qui permet à la science d’avoir plus d’armes pour lutter contre SRAS-CoV-2, maintenant, et contre d’autres virus, à l’avenir.

Un exemple en est celui de Elke Mühlberger, virologue à l’Université de Boston dans le Massachusetts (États-Unis), qui a mené des expériences parallèles à celles de son collègue, sous ce postulat d’organes miniatures, mais en les infectant par le virus Ebola.

Telle a été l’avancée, qu’elle a trouvé comment le Ebola il est capable d’infecter presque tous les tissus et même d’atteindre des endroits où le SARS-CoV-2, heureusement pour nous, est incapable de le faire.

Ce développement médical s’affirme comme une base brillante sur laquelle bâtir la recherche présente et future.

Un outil pour mettre fin à la prochaine pandémie

En plus d’utiliser cet outil pour trouver un moyen de guérir les virus existants comme Ebola ou COVID-19 et leurs multiples variantes, de nombreux autres scientifiques l’utilisent pour trouver des réponses aux prochaines pandémies plus que probables auxquelles l’humanité devra faire face. .

Pour anticiper cette prochaine pandémie, des équipes scientifiques d’universités du monde entier se tournent vers ces mini organes, mais fabriqués avec des cellules animales.

Avant que la pandémie de COVID-19 n’éclate à cause du SRAS-CoV-2, Jie Zhou, virologue de l’Université de Hong Kong, a assisté, à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine, pour identifier le plus proche parent du virus à venir, le coronavirus de chauve-souris RATG13.

C’est alors, et grâce à l’utilisation d’organes développés à partir de tissus de chauve-souris, que l’on a découvert que le virus était capable d’infecter l’homme.

Divers traitements ont ensuite été testés sur des mini intestins de chauve-souris pour être prêt à le tuer, au cas où il ferait le saut des animaux aux humains.

C’est une science qui n’en est manifestement qu’à ses balbutiements, mais à laquelle, comme le reconnaît Jie Zhou, « seule notre imagination limitera la portée de ce domaine ».