Des organisations à but non lucratif lancent un tirage au sort pour les acétates rares de John & Yoko

Un tirage au sort festif de sept exemplaires du acétate de vinyle en édition limitée de John Lennon & « Happy Xmas (War is Over) » de Yoko Ono (avec le Plastic Ono Band et le Harlem Community Choir). Le tirage au sort est une collaboration entre Music Venue Trust, Help Musicians, Karousel Music, Collage Arts, Attitude is Everything, Movimientos et Youth Music.

Les gagnants seront annoncés le 24 décembre via un Diffusion en direct sur Facebook par Mark Davyd, PDG de Music Venue Trust, et James Ainscough, PDG de Help Musicians. Comme indiqué, seulement 50 exemplaires des acétates de vinyle ont été produits pour marquer le 50e anniversaire du morceau, chacun découpé à la main par l’ingénieur de mastering Alex Wharton des studios Abbey Road.

Parmi ceux-ci, 25 disques ont été offerts par Yoko Ono et Sean Ono Lennon pour sélectionner des œuvres caritatives musicales, des organisations à but non lucratif et des organisations locales au Royaume-Uni. Chacun reçoit un exemplaire unique pour collecter des fonds pour leurs causes individuelles. Chaque édition est autocollante et numérotée sur 50 et comprend une signature imprimée à la machine de Yoko Ono.

Une campagne de crowdfunding est lancé aujourd’hui dans lequel les participants doivent faire un don minimum de 5 £, chaque tranche de 5 £ donnant à l’acheteur une participation supplémentaire au tirage au sort, jusqu’à un maximum de 50 £, ou dix participations.

« Ce fut un geste tellement incroyable de la part de Sean et Yoko que nous avons immédiatement été inspirés pour réfléchir à la manière dont nous pourrions utiliser ce cadeau fantastique pour faire le plus grand bien en soutenant de grandes causes », déclare Davyd. « Nous sommes ravis de travailler avec un si grand nombre de collègues représentant des organisations qui démontrent vraiment le pouvoir durable de la musique en tant que force de changement positif. Avec ce tirage au sort, quelqu’un obtiendra le cadeau de Noël ultime du fan de Lennon.

Ainscough ajoute : « Nous sommes extrêmement reconnaissants à Yoko et Sean pour ces disques rares et merveilleux à l’approche de Noël. En collaborant avec d’autres causes importantes, nous pouvons tous vraiment faire une différence pour ceux qui consacrent leur temps, leur énergie et leur vie à nous offrir le cadeau de la musique ; quelque chose que nous apprécions tous un peu plus pendant la période des fêtes.

« Ce n’est un secret pour personne à quel point la crise de la covid a été difficile pour ceux qui travaillent dans la musique, mais le chemin du retour vers la reprise de carrière est toujours difficile, donc chaque participation au tirage au sort fait vraiment toute la différence. »

Achetez ou diffusez « Happy Xmas (War Is Over) » sur la compilation John Lennon 2020 GIMME SOME TRUTH. Les mélanges ultimes.