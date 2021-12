Des organisations humanitaires se mobilisent pour venir en aide aux victimes des tornades du Midwest

Des groupes d’aide aux sinistrés et humanitaires se mobilisent pour venir en aide aux victimes de la tornade et mettent en place un fonds dédié aux dons pour soutenir leurs efforts.

Voici un aperçu de certains des secours fournis et des façons de faire un don.

La Croix-Rouge américaine facilite l’envoi d’un don rapide de 10 $ en envoyant simplement un SMS à « REDCROSS » adressé au numéro 90999. D’autres dons peuvent être effectués en appelant le 800-733-2767 ou en visitant redcross.org en ligne. D’autres informations, y compris des suggestions sur la façon de trouver une personne touchée par la tempête, peuvent être trouvées ici.

DES TORNADES MORTELLES TRAVERSENT LE COEUR DE L’AMÉRIQUE, ET CE N’EST QUE LE COMMENCEMENT : MISES À JOUR EN DIRECT

L’Armée du Salut a mis en place un fonds de secours aux sinistrés pour les victimes de la tornade. Les dons peuvent être faits ici ou en appelant le 800-725-2769. Il se prépare également à envoyer des cuisines mobiles pouvant servir 500 à 1 500 repas par jour aux survivants et aux premiers intervenants dans les zones touchées.

World Vision, un groupe humanitaire chrétien, prévoit de commencer à expédier des fournitures de secours aux églises du Kentucky à partir de dimanche. Outre la nourriture et les kits d’urgence, les fournitures comprendront des radiateurs, des couvertures, des lampes solaires et des mini-réfrigérateurs. Des dons pour aider à soutenir ces efforts peuvent être faits ici.

Une voiture se trouve dans les débris causés par une tornade à Bowling Green, dans le Kentucky, le samedi 11 décembre 2021. Une monstrueuse tornade a tué des dizaines de personnes dans le Kentucky et le bilan augmentait samedi après que des intempéries ont ravagé au moins cinq États, laissant une dévastation généralisée. (AP Photo/Michael Clubb)

Samaritan’s Purse, un autre groupe humanitaire, a déclaré avoir envoyé des équipes d’intervention en cas de catastrophe samedi à Mayfield, dans le Kentucky, et à Monette, dans l’Arkansas, tandis que d’autres équipes ont commencé à se diriger vers la dévastation dans le Tennessee et l’Illinois. Un semi-remorque rempli d’outils et d’équipements est parti du Texas, selon le groupe, avec plus d’aide sur le chemin de la Caroline du Nord lorsque le temps le permet. Les dons peuvent être faits ici.

LE NOMBRE DE MORTS AU KENTUCKY DÉPASSERA 70, AVERTIT LE GOUVERNEUR, ALORS QUE LE SYSTÈME DE TEMPÊTE PRODUCTEUR DE TORNADES SE DÉCHIRE DANS PLUSIEURS ÉTATS

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a annoncé la création d’un fonds de secours aux tornades pour la partie ouest de l’État et a également appelé les gens à donner du sang, qui a été rare pendant la pandémie.

« Il va y avoir beaucoup de morts », a déclaré Beshear. « Il va aussi y avoir beaucoup de blessés. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le gouverneur a également déclaré que les habitants des zones touchées peuvent aider en évitant les routes, dans la mesure du possible.