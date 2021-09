Des orques éblouissent les plaisanciers lors d’une rare rencontre “magique”

in

Mardi, une charte d’observation des baleines au départ de San Diego a passé «cinq heures magiques» avec des orques qui ont surfé, sauté et même nagé la tête en bas à quelques mètres des passagers et de l’équipage.

Les images extraordinaires, capturées par Gone Whale Watching San Diego, montrent des épaulards du Pacifique tropical oriental, ou orques, interagissant clairement avec ceux à bord du Boston Whaler de 27 pieds.

« Dans l’ensemble, ce fut l’un des meilleurs voyages de l’histoire de notre entreprise », a écrit sur Facebook Domenic Biagini, propriétaire de Gone Whale Watching San Diego.

Agissant sur un conseil d’un capitaine de pêche sportive, Biagini a parcouru 80 milles au sud de San Diego, dans les eaux mexicaines, à la recherche des orques ETP.

Il a d’abord localisé des baleines à bec, et des images de cette rare rencontre sont à venir. Biagini et son équipage ont repéré les orques sur le chemin du retour vers la côte, à environ 50 milles au sud de San Diego.

Les orques ETP, qui sont repérées sporadiquement au large du Mexique et dans la mer de Cortez, sont réputées curieuses autour des bateaux et sont connues pour surfer dans leur sillage.

Les passagers de Biagini ont été traités avec ce comportement mais ont également observé la grâce et la beauté des mammifères alors qu’ils nageaient lentement sous et à côté du bateau, parfois complètement à l’envers.

Les passagers ont également été témoins d’un événement de prédation (la partie de saut de la vidéo) impliquant un dauphin commun qui est finalement devenu une collation d’orque.

“Les orques ont joué avec ce dauphin commun pendant près de 90 minutes avant de finalement terminer la mise à mort et de partager un repas”, a expliqué Biagini sur Facebook. « Cela a très bien pu être un moment d’enseignement pour les jeunes de ce groupe. Ils devront finir les chasses eux-mêmes un jour !

Les images ont été capturées par Biagini, Kyle Henderson et Alyson Moors.

Biagini a assuré que ses moteurs ne tournaient pas pendant les approches rapprochées des orques, et que les orques « nous chassaient en jouant », et non l’inverse, lorsque le bateau était en mouvement.