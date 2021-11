Des ouragans en Méditerranée ? Ils sont déjà là

Les pluies inondent les rues et les vagues de la mer s’écrasent contre les bâtiments. L’image rappelle n’importe quelle tempête tropicale en Floride et pourtant elle passe à l’autre bout du monde, à Syracuse (Sicile). Bien que la région subisse des tempêtes continues, L’Apollo, qui vient d’affecter cette région d’Italie, fait plus penser à un ouragan qu’à un grain Et cela pourrait être directement lié au changement climatique. Et c’est que le réchauffement climatique transforme la Méditerranée en une nouvelle zone cyclonique.

Depuis des décennies, les scientifiques avertissent que, principalement en raison de l’augmentation de la température de la mer, cette partie du monde va désormais être beaucoup plus dangereuse.

Les tempêtes habituelles qui affectent les pays méditerranéens pourraient être alimentées par les températures élevées de la surface de la mer et ainsi acquérir suffisamment de puissance pour développer des caractéristiques tropicales, pouvant devenir des cyclones ou des ouragans.

Ces structures sont appelées medicanes, un phénomène météorologique étrange qui se produit rarement dans cette mer. « Avec le changement climatique, les tempêtes habituelles dans la région ont un plus grand potentiel pour agir comme des ouragans », explique le physicien atmosphérique de l’Agence météorologique d’État, Juan Jesús González Alemán.

Les médicaments se produisent en raison du contraste entre l’air froid et les températures de surface de la mer relativement chaudes, ce qui peut stimuler la formation de foyers convectifs, d’averses et d’orages autour du centre de la dépression de surface, dans un environnement à faible cisaillement du vent.

« C’est similaire à ce qui se passe chaque année dans l’Atlantique », explique Juan Jesús González Alemán, physicien de l’atmosphère à l’Agence météorologique d’État (Aemet). Comme il l’explique, ces phénomènes ne sont pas nouveaux : « Ces dernières années, certaines tempêtes hivernales ont montré un fonctionnement similaire aux cyclones. En fait, il y a 40 ans, ce phénomène a commencé à être évoqué comme l’une des conséquences attribuables au réchauffement climatique.

Depuis que ces systèmes dépressionnaires ont été définis pour la première fois, ils ont fait l’objet de débats car il existe une confusion quant à savoir s’il s’agit vraiment de cyclones tropicaux, de cyclones subtropicaux ou de dépressions polaires. En fait, ce terme a été « abusé » pendant des années, puisqu’il a également été utilisé pour expliquer les caractéristiques tropicales des tempêtes.

L’année 2020 a été la première au cours de laquelle, sans équivoque, l’un de ces médicaments aux caractéristiques d’ouragan a été généré. « Pour la première fois, nous avons la preuve que ces structures peuvent être produites en Méditerranée, explique le chercheur.

De rare à habituel

Ce qui est attendu, dans les années à venir, c’est que le changement climatique entraînera la création de plus d’ouragans dans cette zone, c’est pourquoi un phénomène rare risque de devenir courant. Selon les résultats d’une enquête menée par ce scientifique, bien que la fréquence des phénomènes météorologiques défavorables puisse être réduite de 34%, le nombre de médicaments qui durent plus de 24 heures augmentera.

En fait, la tempête Apollo qui a touché la Sicile ces jours-ci pourrait subir le même sort. « Dans cet environnement, un Medicane pourrait être généré, mais nous ne savons pas s’il finira par rester dans un cyclone tropical », souligne González Alemán, qui s’avoue impressionné par « comment les conditions atmosphériques présentes à Syracuse (Sicile) sont pleinement compatibles avec le d’une tempête tropicale ». Et qu’il réussisse ou non, son impact est déjà notable dans la région, forçant des notices rouges à être émises dans le sud de l’Italie.

Ce qui inquiète le plus conséquences qu’un ouragan peut avoir dans une zone surpeuplée comme la Méditerranée. « L’incidence ne va pas être la même qu’aux États-Unis », prévient le physicien.

Le fait est que cette zone est plus densément peuplée que la côte est des États-Unis, de sorte que les bâtiments et les avenues – en particulier dans les zones côtières – sont sujets aux dommages causés par la mer. « Cela aura un impact très important où que vous soyez », insiste-t-il.

Comme ces ouragans ont plus de potentiel pour être générés dans la mer, les zones côtières sont les plus susceptibles d’en souffrir. En Espagne, un phénomène météorologique de ce calibre pourrait provoquer des impacts majeurs dans les îles Baléares ou le secteur nord de la Méditerranée, s’ils devaient être générés près de la péninsule.

