Des pairs travaillistes critiquent le Grand Prix d’Abou Dhabi « truqué » après une controverse

Un politicien travailliste au Royaume-Uni a décrit les événements d’Abou Dhabi comme causant un « résultat pervers » de la fin de la saison de Formule 1.

Lord Peter Hain, vice-président du groupe parlementaire multipartite sur la Formule 1 en Grande-Bretagne, a exprimé son dégoût face à la façon dont Max Verstappen a pu remporter son premier championnat du monde.

Une voiture de sécurité tardive a rapproché Verstappen de Lewis Hamilton, qui détenait une solide avance dans la course, et il a pu dépasser son rival pour le titre avec des pneus plus frais dans le dernier tour – que Lord Hain a décrit comme étant « truqué » pour assurer le la saison s’est terminée avec un « théâtre » au lieu d’un « résultat de course » à la fin.

L’opinion sur la question a été fermement divisée. Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, est venu à la défense des commissaires sportifs et en particulier du directeur de course Michael Masi après l’épreuve de force du dernier tour, tandis que Hamilton a déclaré que la course avait été « manipulée » à la radio de l’équipe et n’avait pas parlé publiquement depuis la finale.

Compte tenu de l’enjeu, le pair travailliste pense qu’Abou Dhabi a laissé un « goût désagréable » à de nombreux fans de Formule 1.

« Ce n’est pas bon pour le sport », a déclaré Lord Hain à l’Express. « Cela peut être excitant et dramatique, cela peut gagner le public dont la F1 aspire, mais vous devez penser à la crédibilité et à l’intégrité du sport à plus long terme.

« En tant que fan de F1 depuis toujours, je pensais que c’était un résultat pervers. L’arrivée a été efficacement truquée par les commissaires afin de produire une finale dramatique pour le théâtre plutôt qu’un résultat de course.

«Je pense que cela a laissé un goût amer à moins que vous ne soyez un fan inconditionnel de Verstappen, mais même beaucoup d’entre eux ont admis que cela leur a laissé un goût désagréable dans la bouche.

« D’accord, les règles sont très complexes pour le fan moyen, mais au moins il y a une cohérence là-bas. Cela a été clairement conçu et fabriqué pour permettre ce genre de finition.

Hamilton a félicité Verstappen dans le parc fermé après la course, tandis que son père Anthony n’a pas tardé à féliciter Max et Jos Verstappen.

Compte tenu des circonstances controversées et à quel point Hamilton se sera « vidé » sur le moment, Lord Hain a salué la conduite du septuple champion du monde.

« Je pensais que Lewis s’était comporté avec une dignité énorme par la suite, allant aux stands Red Bull pour les féliciter, mais il doit se sentir absolument vidé et que les règles sont truquées contre lui », a-t-il déclaré.