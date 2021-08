Des paralympiens qui donnent la vie

24/08/2021 à 6h30 CEST

Excitante la conférence de presse qui a eu lieu hier à Tokyo avec deux athlètes réfugiés des protagonistes et un leader de l’équipe paralympique des réfugiés (RPT). Ce sont ces aspects qui vont bien au-delà du sport et qui, lorsqu’il s’agit de sport paralympique, deviennent encore plus importants.

C’est à propos du nageur Ibrahim Al Hussein et l’athlète lanceur de disque Ali issa, à la fois des réfugiés syriens vivant en Grèce et le « chef » Shahrad Nasajpour, un réfugié iranien vivant aux États-Unis

Ce sont trois exemples d’auto-amélioration qui ont dû renoncer à leurs origines pour sauver leur vie et qui ont trouvé dans le sport la meilleure échappatoire pour parer leurs problèmes sociaux et se retrouver intégrés dans un groupe où leurs noms, leurs lieux de naissance, leurs pensées, leurs religions mais surtout leurs handicaps ne conditionnent pas.

« Je représente 82 millions de réfugiés dans le monde. Parmi eux, il y a 12 millions de réfugiés handicapés et je représente ces personnes dans la compétition. Je voudrais faire passer un message pour que vous puissiez avancer vers les Jeux Paralympiques de 2024″, a déclaré le nageur syrien, excité par les nombreux messages d’enfants japonais qu’il a reçus avant de se lancer dans la compétition paralympique la plus importante au monde.

De son côté, le lanceur, qui sera aussi le porte-drapeau de l’équipe des réfugiésElle a assuré : « Je suis très fière et très heureuse. Quand j’ai commencé à pitcher, je n’ai jamais cru que je serais ici avec le RPT et encore moins que je pourrais hisser le drapeau à Tokyo. Je n’aurais jamais pensé être aux Jeux paralympiques & rdquor;. Elle a insisté sur tout ce qu’elle considérait comme impossible : « Je n’ai jamais cru que j’étais la première femme réfugiée paralympique. C’est un grand honneur pour moi d’être dans cette équipe. Je suis un peu nerveuse à ce sujet », a-t-elle déclaré avec un sourire.

Il n’a pas hésité à envoyer un message à ses ‘homonymes’ : « Je veux lancer un appel aux femmes handicapées : ne restez pas chez vous. Essayez chaque jour avec des sports d’être à l’extérieur dans le monde. J’espère être le premier exemple à suivre & rdquor ;.

DE TOKYO À BILBAO

A plusieurs kilomètres, ceux qui séparent Tokyo de Bilbao, deux autres athlètes traversent un moment similaire à celui qu’ils ont subi Ibrahim et Alias. En Afghanistan, les talibans forcent la population afghane à « fuir » leur pays pour leur sauver la vie. Il y a beaucoup d’appels à l’aide qui viennent de ce pays en guerre et l’un d’eux est parvenu au journaliste de guerre Antonio Pampliega. Nilofar Bayat, capitaine de l’équipe afghane de basket-ball en fauteuil roulant, et son mari Ramish Ils ont envoyé un SOS désespéré dont le journaliste a fait écho sur les réseaux sociaux. Txema Alonso, journaliste et président de Bidaideak, une association de personnes handicapées avec diverses sections sportives, dont le basket-ball en fauteuil roulant, n’a pas hésité à proposer d’accueillir le couple à Bilbao. Ils ne seront pas à Tokyo en compétition, mais ils sont arrivés sains et saufs à Bilbao et font déjà partie de la famille Bidaideak, où ils ont trouvé refuge.

Oui c’est à Tokyo Alonso, qui nous a expliqué que « nous leur avons ouvert la porte de notre maison, convaincus que vivre la situation qu’ils traversaient, cela les réconforterait de savoir que quelqu’un les attendait déjà. Depuis que nous les avons contactés, nous avons senti qu’ils faisaient partie d’un nous qui dépasse l’acronyme d’un club & rdquor ;.

Le journaliste de Deia avoue que « nous ne leur avons envoyé que nos ongi etorri que nous avons rendus publics hier, et contactés, à nouveau, pour nous mettre à leur disposition. Mais rien d’autre. Pas de dédicaces, pas d’offres professionnelles. À l’époque, nous ne leur proposions que du soutien moral, de la solidarité et une destination, s’ils en avaient besoin, où aller. Et c’est la même chose que nous faisons maintenant. Nous savons que vous avez beaucoup de choses à penser avant de vous remettre au basketball en fauteuil roulant & rdquor ;.

Alonso Il nous a expliqué à Tokyo que deux autres athlètes ont frappé à sa porte : « Latifa et Sayed Wasim nous ont envoyé un SOS sur la messagerie du club et nous avons déjà transféré leur demande d’expatriation au gouvernement espagnol & rdquor ;.