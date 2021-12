Des paramètres simples qui rendront votre iPhone plus sûr et que presque personne n’active | La technologie

Améliorer la sécurité de notre appareil mobile ne coûte absolument rien, nous allons recommander deux paramètres qui éloigneront toujours les yeux les plus curieux.

La sécurité sur un appareil mobile est essentielle et, est que ces terminaux sont devenus une partie importante de nos vies, ils gardent et protègent tous nos secrets. En stockant autant d’informations, il est acceptable d’avoir un certain niveau de protection pour éviter toute sorte de frayeur.

La croyance populaire garantit que les iPhones sont beaucoup plus sécurisés que les terminaux Android en raison de leur système d’exploitation, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Quel que soit le type de système d’exploitation, n’importe qui peut subir une faille de sécurité, et plus important encore, cela pourrait être de notre faute.

Lors de l’utilisation de notre iPhone, certains ajustements peuvent grandement améliorer la sécurité, ils ne sont pas compliqués à effectuer et peuvent être effectués par n’importe qui. La première consiste à masquer le contenu des notifications sur l’écran de verrouillage, cela peut sembler absurde, mais ce n’est pas le cas.

Plusieurs fois, nous recevons des notifications de la banque ou des e-mails importants et que cela peut être vu sur l’écran de verrouillage rend ces contenus accessibles à tous. Pour bloquer cela, vous devez accéder aux paramètres, notifications, afficher le contenu du message et sélectionner jamais.

Une autre fonctionnalité à activer ou plutôt à désactiver est l’accès à certaines fonctions depuis l’écran de verrouillage. Et, est-ce que, depuis l’écran de verrouillage de l’iPhone, vous pouvez accéder à Siri ou même voir le portefeuille. Permettre cela crée une faille de sécurité générale sur l’appareil.

Pour désactiver cela, ce que vous devez faire est d’aller dans la section des paramètres, recherchez Face ID, Touch ID et Mot de passe, entrez votre mot de passe. Étant dans cette section, ce que vous devez faire est de rechercher la section qui vous permet de configurer l’accès aux différentes fonctionnalités lorsque l’appareil est éteint.

Dans cette section, vous pouvez désactiver l’accès à Siri ou au portefeuille à partir de l’écran de verrouillage. Cela signifie que personne ne peut accéder aux fonctions de l’appareil, même s’il est verrouillé. Les deux astuces empêchent les yeux et les mains curieux d’accéder à des sections de notre iPhone qui doivent rester secrètes.