Des parents arrêtés pour la mort de leur bébé de cinq mois à Saragosse

10/12/2021

En cas d’arrêt cardiaque, avec hypoxie (manque d’oxygène dans le sang, les cellules et les tissus du corps) et lésions cérébrales. C’est le tableau clinique avec lequel il est entré un bébé de cinq mois dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital maternel et infantile de Saragosse dont il n’a pas pu surmonter la sévérité et a fini par mourir. Ses parents ont été arrêtés.

Les faits instruits par le Groupement des homicides de la Préfecture Supérieure de Police de Aragon a eu lieu il y a un mois, bien que l’affaire n’ait pas eu lieu jusqu’à présent car elle était sous secret sommaire en attendant une série de procédures et de rapports qui seront envoyés au tribunal d’instruction numéro 8 de Saragosse, qui est celui qui dirige les enquêtes. Selon EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média, l’alarme a été donnée par les agents de santé de l’hôpital lorsque Ils ont vérifié que les blessures présentées par la victime contrastaient avec son histoire de bébé en bonne santé et avec les explications que le couple donnait sur ce qui s’était passé.. Dans de telles circonstances, comme établi dans le protocole, les médecins ont remis un rapport au tribunal qui a rapidement activé la police nationale.

L’arrestation du couple, voisin du quartier Saragosse de Las Fuentes et d’origine pakistanaise, est intervenue lorsque les agents ils ont certifié qu’il y a cinq ans, ils ont perdu une fille alors qu’elle avait 11 mois. A cela s’ajoute que l’hypothèse principale qu’ils envisagent est que le mineur a subi ce qu’on appelle syndrome du bébé secoué ou secoué. L’une des formes les plus courantes de maltraitance des enfants, selon les études scientifiques, 10 % des enfants qui en souffrent meurent et 50 % des survivants peuvent développer une épilepsie, de graves problèmes visuels, un retard mental ou une paralysie cérébrale.

L’homicide a arrêté la mère, 30 ans, alors que auteur présumé d’un crime de meurtre provisoirement, Alors que le père de 39 ans a été inculpé d’un délit de blessures graves dans le cadre de mauvais traitements dans la famille. Une arrestation qui a eu lieu dans le même hôpital. Tous deux ont été traduits en justice, dont le juge de permanence a accepté la entrée en prison du madret. Où vous êtes aujourd’hui. Il a été libéré.

Le couple a deux autres enfants qui sont actuellement sous la garde de leur grand-mère maternelle.. Les services sociaux du gouvernement d’Aragon supervisent les mineurs.

Ce n’est pas la seule enquête sur la mort violente d’un bébé que le Homicide Group a ouverte en ce moment. Au début de l’année, le député Vanesa et Cristian LV ont été arrêtés pour le meurtre de leur fille de 2 ans dans le quartier Picarral de Saragosse. Le mineur a subi une mort « lente et angoissante », selon un autopsie cela révélait les sévices physiques subis par le mineur non seulement le soir du 21 janvier, mais les jours précédents. La police nationale a découvert plus tard que les parricides ont envoyé des photos des coups à la petite Laia. Ils ont découvert plusieurs « punitions » sur les téléphones portables des parents détenus dans lesquels non seulement ils ont vu des agressions, mais ils ont également mis du poivre dans sa bouche et l’ont accroché à un clou dans le mur.

Ce même mois, les parents d’un bébé de deux mois ont été arrêtés à Saragosse qui sont entrés dans la maternelle et l’enfant avec de multiples fractures osseuses. Plus précisément, il présentait cinq fractures osseuses des membres inférieurs, une fracture subaiguë de la clavicule droite et des fractures douteuses des cinquième et septième arcades costales. Ils ont également ajouté comme « possible » une ancienne blessure à la tête. Ils ont nié l’abus et l’ont attribué à un massage des intestins.