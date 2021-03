Des parents célèbres célèbrent les anniversaires de leurs enfants en 2021: photos de fête

Heureux naissancejournée! Catelynn Lowell, Kandi Burruss et plus de stars ont aidé leurs petits à sonner dans leurs grands jours en 2021.

Le Adolescent maman og La fille de la star, Novalee, a eu 6 ans avec un gâteau, des friandises Barbie roses et une robe assortie le 1er janvier.

«Mon bébé le jour de l’an», la personnalité de MTV a sous-titré un diaporama Instagram de photos rétrospectives. «Vous avez la MEILLEURE personnalité de tous les temps. Sooo enfant drôle, créatif, maladroit, aimant jamais !! Toi mon amour vas faire de grandes choses dans la vie !!!! Je t’aime tellement! »

Le mari de l’indigène du Michigan, Tyler Baltierra, a ajouté dans un message que Novalee faisait rire lui et Lowell «tous les jours».

Il a poursuivi en écrivant: «Vous aimez dessiner et colorier, votre souci du détail est incroyable. Votre esprit créatif et doux est inspirant. Je t’aime tellement!!! »

Le naissanceDay Girl a bercé les cheveux roses lors de son grand jour, que sa mère avait défendu auparavant en février 2020. «Calmez-vous tous», a déclaré Lowell à ses abonnés Instagram à l’époque.

Les stars de la télé-réalité ont accueilli Novalee en 2015, six ans après avoir placé leur fille aînée, Carly, en adoption. En 2019, Lowell a donné naissance à sa fille Vaeda.

Quant à Burruss, le Vraies femmes au foyer d’Atlanta le fils de la star, Ace, a eu 5 ans le 6 janvier. «Il y a cinq ans, il est venu au monde et a tout changé pour le mieux pour moi! la personnalité de Bravo a sous-titré une photo de famille avec son mari Todd Tucker, Ace et sa petite sœur, Blaze. «Il est tellement intelligent, beau et la personnalité la plus cool. Il n’y a pas de limite à ce que je vois pour son avenir. Heureux naissancejournée bébé garçon! Maman t’aime!

Le naissancegarçon de jour célébré avec des super-héros en peluche et des ballons.

Ace a eu une grande année, du début de l’apprentissage virtuel à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus en août 2020 à l’obtention de son premier rôle au cinéma quatre mois plus tard.

«Je suis tellement fier de mon Acey Pooh!» le gagnant du Grammy a sous-titré un selfie Instagram de décembre 2020. «Il a eu son premier rôle dans un film et ils ont fait lire leur première table aujourd’hui. Il est excité et nous sommes excités pour lui! Ma petite superstar.

Continuez à faire défiler pour voir plus de photos de fête de parents célèbres avec leurs enfants, à partir de Côte du New Jersey: vacances en famillede Deena Cortese et son fils, CJ, à Smallvillede Tom Welling et son fils, Thomson.