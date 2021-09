Des parents célèbres rejoignent Kate et Wills à l’école alors que Charlotte et George reviennent | Royale | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge et son mari, le prince William, auront renvoyé leurs deux enfants à l’école cette semaine. Leurs deux aînés, le prince George et la princesse Charlotte, ont maintenant commencé respectivement la quatrième et la deuxième année. Alors qu’ils s’installent dans leurs nouvelles classes, William et Kate peuvent prendre le temps de saluer d’autres parents sur le chemin de l’école, dont deux partagent leur statut.

St Thomas’s Battersea est actuellement un terrain de jeu royal, car deux autres membres de la famille royale ont semblé déposer leurs enfants en pleine croissance.

Maud Elizabeth Daphne Marina est également élève à l’école exclusive, et les gens ont vu ses parents la déposer.

Son père est Lord Frederick Windsor, un royal relativement mineur par rapport à William et Kate.

En tant que cousin germain une fois éloigné de la reine Elizabeth II, il a une prétention lointaine au trône, actuellement 52e en ligne.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry a épousé Meghan parce qu’elle a des « qualités » comme Diana

Cara Delevingne, célèbre pour ses carrières de mannequin et d’actrice, serait une autre ancienne élève.

Tout comme Florence Welch, chanteuse et compositrice de Florence and the Machine.

Le seul autre membre royal de la célèbre liste des anciens élèves de l’école est Matthew Rutley, vicomte Yverdon.

Le vicomte Yverdon est le fils de Philip Rutley, comte Panzutti, un dignitaire italien.