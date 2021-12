Des parents « cruels et inhumains », mais Arthur « a échoué par les autorités » | Royaume-Uni | Nouvelles

Seule une peine à vie est « justice » pour le meurtre du petit garçon, a déclaré Glyn Smyth. Un juge a envoyé Emma Tustin « cruelle et inhumaine » en prison pour au moins 29 ans. Le père d’Arthur, Thomas, purgera une peine minimale de 21 ans pour homicide involontaire après que les abus du couple « sadique » aient laissé le garçon frêle couvert de bleus. La grand-mère d’Arthur, Joanne Hughes, a déclaré qu’il avait été « rejeté par les mêmes autorités » qui auraient dû le protéger.

Boris Johnson a promis hier soir que le gouvernement n’hésiterait pas à prendre des mesures après un examen de toutes les circonstances entourant le meurtre de l’écolier des West Midlands. Glyn Smyth, ancien président de la Metropolitan Police Federation, a déclaré que Tustin, 32 ans, devrait rester enfermée jusqu’à sa mort : « Elle aurait dû recevoir un tarif à vie – ce serait justice pour Arthur. Hughes était un homme faible mais il était le père d’Arthur et il aurait dû l’arrêter.

« À mon avis, il mérite également un tarif à vie. » Condamnant le couple, le juge Wall a déclaré que la mère naturelle d’Arthur Labinjo-Hughes, Olivia, venait d’aller en prison lorsque Tustin l’a emmené chez elle. Le juge a déclaré: «Il montrait des signes de détresse, tels que des cauchemars et de l’anxiété lorsque des personnes qu’il aimait le quittaient. A part ça, c’était un jeune garçon heureux et en bonne santé. Il aimait sa nourriture, aimait l’école, aimait jouer au cricket et au football et adorait passer son temps avec sa famille élargie.

Moins de trois mois plus tard, il a été transporté à l’hôpital avec une blessure à la tête mortelle, son corps couvert de 130 contusions. Le juge Wall a déclaré à Tustin et Hughes à la Crown Court de Coventry : « Je n’ai aucun doute qu’il a été régulièrement battu par vous deux. — Tustin, tu aurais été dans la maison quand Hughes s’est comporté de la sorte. Hughes, vous auriez vu les marques sur Arthur. « Votre comportement envers lui était souvent malveillant et parfois sadique. Vous adoriez le faire souffrir. « L’accusation a suggéré que votre comportement déshumanisait Arthur à vos yeux. Moins il semblait être humain, plus vous aviez de liberté pour l’abuser.

Le juge a ajouté: « C’est une caractéristique choquante de cette affaire que vos enfants, Tustin, aient vécu une vie normale parfaitement heureuse dans ce foyer pendant que cette cruauté épouvantable envers Arthur avait lieu. » Le tribunal a entendu Tustin enregistrer Arthur pleurant pour ses grands-parents, disant que personne ne l’aimait. Elle l’a tué avec une telle force, ses blessures ont été comparées aux blessures subies par les victimes d’accidents.

Le juge a dit à Tustin : « Mais vous n’avez pas demandé d’aide. Vous avez déplacé le corps inerte et sans vie d’Arthur dans la maison… à la recherche d’un endroit où le placer pour donner l’impression que c’était un accident. « Vous n’avez montré aucune émotion ou compassion pour l’état d’Arthur. Au contraire, vous n’avez pas perdu de temps pour commencer à raconter à quiconque écouterait un faux récit dans lequel Arthur était le méchant de la pièce – vous rendant la vie insupportable et étant responsable de ses propres blessures.

Il a ajouté: « Je n’ai vu aucun remords de la part de vous. » Arthur avait vécu avec sa grand-mère bien-aimée Joanne avant d’emménager avec Tustin et son père « impitoyable ». Mais les travailleurs sociaux qui ont vu le garçon battu, deux mois avant qu’il ne soit assassiné, ont conclu qu’il n’y avait « aucune préoccupation en matière de protection ». Mme Hughes, une enseignante, a déclaré: « Arthur a été rejeté par les mêmes autorités que nous, en tant que société, sommes amenés à croire qu’elles sont là pour assurer la sécurité de tous. »

Sa déclaration est intervenue après que son fils Thomas, 29 ans, a été emprisonné à vie pour homicide involontaire après avoir été innocenté du meurtre de son garçon. Arthur avait été régulièrement frappé, nourri de force avec de la nourriture salée, privé d’eau et obligé de rester debout dans le hall pendant des heures. Tustin, qui était enceinte de l’enfant de Hughes, a finalement tué Arthur en lui infligeant une blessure à la tête « insurvivable » dans sa maison de Solihull. Il est décédé à l’hôpital le lendemain. Elle a affirmé que la blessure était «auto-infligée» lorsqu’il s’est jeté dans les escaliers en juin de l’année dernière.

Hier, elle a refusé de comparaître sur le banc des accusés, se recroquevillant dans une cellule pendant le prononcé de la peine. Elle a été placée sous surveillance suicidaire en prison. Le Premier ministre Boris Johnson aurait été « profondément perturbé » par l’affaire. Il a juré qu’il n’hésiterait pas à prendre des mesures suite à l’examen de tout manquement par les autorités. Le porte-parole de M. Johnson a déclaré: « Aucun enfant ne devrait jamais souffrir de la manière dont [Arthur] fait.

« Il y a des questions auxquelles il faut répondre pour savoir comment cela s’est produit. «Un examen des pratiques de protection de l’enfance est en cours pour évaluer pleinement les circonstances entourant la mort tragique d’Arthur aux mains de ceux qui auraient dû s’occuper de lui. «Cet examen portera sur la protection locale, y compris la police, les services sociaux pour enfants, les professionnels de la santé et de l’éducation.» Plus tôt, le juge Wall avait déclaré que Tustin avait pris une « décision calculée » de tuer Arthur.

Il lui a dit en son absence: « Vous vouliez Thomas Hughes pour qu’il puisse subvenir à vos besoins et à ceux de vos propres enfants, mais vous ne vouliez plus être dérangé par Arthur. » Il a qualifié les « encouragements » de Hughes de « refroidissants ». « Vous étiez le père d’Arthur, dans une position de confiance, et aviez la responsabilité principale de le protéger. « Il était extrêmement vulnérable et tu as menti à son école dans les derniers jours de la vie d’Arthur pour te protéger, toi et Tustin.

Les jurés ont entendu comment Tustin a fait plus de 200 enregistrements d’Arthur pleurant après qu’elle lui ait ordonné de rester debout pendant des heures dans le couloir. Le juge Wall a déclaré aux deux tueurs : « Arthur était régulièrement battu. Il était émacié, ses côtes étaient visibles sous sa peau. Il y avait des preuves qu’il avait subi des lésions cérébrales antérieures.

«Il avait été empoisonné avec tellement de sel que les niveaux de sodium dans son sang ne pouvaient pas être mesurés avec précision et fiabilité par un équipement hospitalier calibré. Il avait été complètement isolé de sa famille élargie. Il a été forcé de vivre une vie solitaire et solitaire dans votre maison. L’abus était à la fois malveillant et sadique, a-t-il ajouté.

La grand-mère d’Arthur a alerté les travailleurs sociaux des ecchymoses sur le corps du garçon quelques semaines seulement après son emménagement avec Tustin et environ deux mois avant sa mort. Mais ils n’ont pris aucune mesure après que Tustin leur ait dit que les blessures étaient le résultat d’une « bataille de jeu » avec un autre enfant et ils sont partis après avoir appris qu’il vivait dans un « foyer heureux ». Une autopsie a révélé que l’enfant souffrait de plus de 100 contusions et blessures.

Anne Longfield, ancienne commissaire à l’enfance pour l’Angleterre, a déclaré hier que les enfants très vulnérables « ont continué à disparaître de la vue ». Le meurtre d’Arthur l’a laissée « le cœur brisé » et « écœuré ». Elle a déclaré à BBC Radio 4 : « Pour quiconque examine les examens de cas graves ou en entend parler après la mort d’un enfant, vous verrez les mêmes choses se reproduire à maintes reprises : des occasions manquées, un manque de coordination, un manque de de partage de données.