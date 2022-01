Des parents de Chicago intentent une action en justice contre le syndicat des enseignants : « Le tapis leur a encore été arraché »

Un groupe de parents de Chicago a déposé une plainte contre le Chicago Teachers Union, affirmant que les fermetures d’écoles cette semaine sont le résultat d’une « grève illégale ».

Le procès, déposé jeudi par le Liberty Justice Center, vise à ramener les enseignants dans la salle de classe et a accusé le Chicago Teachers Union d’avoir participé à une grève illégale.

« Parce que les membres de la CTU ont refusé d’enseigner dans les conditions énoncées par le CPS – l’instruction en personne – les membres de la CTU sont, par définition, engagés dans une grève », indique le procès.

Les écoles publiques de Chicago ont fermé des salles de classe depuis mercredi à la suite d’un vote du Chicago Teachers Union pour passer des classes à un format à distance, ce que le district a refusé de faire.

Un tweet du Chicago Teachers Union indique qu’ils reviendraient à l’apprentissage en personne lorsque les cas de coronavirus « s’atténueraient considérablement » ou que la ville signerait un accord sur les « conditions de retour ».

Le procès note également que le Chicago Teachers Union a reçu 73% du soutien de ses membres pour suspendre l’enseignement en personne en raison de l’augmentation des cas de coronavirus et des mesures de sécurité soi-disant inadéquates par les écoles publiques de Chicago, ce qui est « inférieur aux trois quarts requis d’autoriser une grève.

Un panneau est affiché sur le devant du siège des écoles publiques de Chicago le 5 janvier 2022 à Chicago, Illinois. (Photo de Scott Olson/.) (Scott Olson/.)

Les avocats du Liberty Justice Center demandent une audience d’urgence où un juge pourrait ordonner aux enseignants de retourner en classe.

Ammie Kessem, parent d’un élève des écoles publiques de Chicago, qui est également le 41e membre du comité républicain de quartier à Chicago, a déclaré à Fox News Digital que la décision des membres du Chicago Teachers Union de ne pas se présenter au travail a des conséquences néfastes sur le mental des élèves. santé.

« [Students] commençaient tout juste à ramener les choses à la normale. Et maintenant, tout d’un coup, ils ont le tapis arraché juste sous eux », a déclaré Kessem.

Kessem a noté que les enseignants disposent de diverses ressources pour assurer leur sécurité et qu’il ne devrait pas y avoir d’arrêt de travail, et a déclaré qu’elle s’était jointe au procès pour ramener les élèves à l’école.

Lori Lightfoot prend la parole lors d’une conférence de presse le 4 janvier (Facebook/ Chicago Public Schools) (Facebook/ Chicago Public Schools)

« Je suis un premier intervenant. Je dois être au travail. Et l’essentiel est que ces enfants doivent être à l’école. C’est l’endroit le plus sûr pour eux », a déclaré Kessem.

Un avocat du Liberty Justice Center a déclaré dans un communiqué de presse que le syndicat des enseignants violait leur convention collective avec les écoles publiques de Chicago.

Le président de la Chicago Teachers Union (CTU), Jesse Sharkey, s’exprime devant l’école primaire Peirce le premier jour d’une grève de la CTU, le 17 octobre 2019 à Chicago, Illinois. (Photo de Kamil Krzaczynski/.)

« La résolution de la CTU appelant les membres à ne pas se présenter au travail en personne est une grève quel que soit le nom de la CTU et viole à la fois la convention collective avec le CPS et la loi de l’Illinois », a déclaré Jeffrey Schwab, avocat principal au Liberty Justice Center. « La CAT ne peut pas décider unilatéralement quelles mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des écoles publiques, en réduisant complètement au silence les commentaires des parents sur ce qui est le mieux pour la santé, la sécurité et le bien-être de leurs enfants. »