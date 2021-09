Des parents de Marine emprisonnés pour avoir critiqué la crise afghane dénonce un « acte de lâcheté » : « Honte à Austin »

Les parents d’un lieutenant-colonel de la Marine américaine qui s’est exprimé en août pour critiquer ses supérieurs au sujet du retrait bâclé d’Afghanistan qui a fait 13 morts parmi ses camarades Marines dans un attentat suicide à la bombe a déclaré à “The Ingraham Angle” que leur fils est injustement puni alors qu’il est en isolement cellulaire encore indéfini dans une base de Jacksonville, en Caroline du Nord.

Stuart Scheller Sr. et Cathy Scheller – les parents du lieutenant-colonel Stuart Scheller Jr. – ont déclaré à “The Ingraham Angle” qu’ils étaient encore plus exaspérés par le comportement des propres dirigeants de l’armée lors d’une audience au Sénat plus tôt mardi, affirmant que Gens. Mark Milley, Kenneth Frank McKenzie et Lloyd Austin III [Ret.] – le secrétaire à la Défense – refuse d’assumer la responsabilité du retrait catastrophique.

“Notre fils a appelé à la responsabilité. Tout au long de l’audience d’aujourd’hui, je n’ai pas l’impression qu’ils ont accepté la responsabilité”, a déclaré Scheller Sr. “Je suis extrêmement déçu. Ce n’est pas un hasard à mon avis s’ils ont mis un ordre de bâillon sur [Stuart Jr] et ils l’ont mis en prison la veille de leur comparution devant les sénateurs – et demain devant les membres du Congrès.”

“Je pense que c’est plutôt un acte de lâcheté”, a-t-il déclaré.

Cathy Scheller a déclaré à l’animatrice Laura Ingraham que leur fils avait été envoyé au brick, officiellement en “détention provisoire”, mais n’avait pas encore reçu de date de procès ou n’avait pas été inculpé de crime en vertu de l’UCMJ ou d’autres lois. Elle a ajouté qu’il n’avait pas pu les contacter, à l’exception d’un bref appel téléphonique pour l’aider à retenir les services d’un avocat.

Le Corps des Marines a reconnu que “l’heure, la date et le lieu” de “l’audience préliminaire au titre de l’article 32” n’avaient pas été déterminés.

Le lieutenant-colonel Scheller est actuellement détenu au Camp Lejeune, une importante base du Corps des Marines à Jacksonville, à environ 20 milles au sud-ouest du cap Carteret.

Avant sa punition, Scheller avait été commandant de bataillon à Camp Lejeune, selon WCTI.

Sur “The Ingraham Angle”, Cathy Scheller a répondu au témoignage de Milley devant le Sénat, au cours duquel, interrogé par le sénateur Tom Cotton, R-Ark., a répondu que son père n’avait pas eu l’occasion de démissionner à Iwo Jima, et a appelé le acte de démission par nature « politique ».

“Mes pensées sont, notre fils lui a dit ‘si vous pensiez que c’était une mauvaise idée, étiez-vous prêt à prendre votre rang et à le rabaisser et à dire que je ne mettrai pas nos hommes et nos femmes en danger?’ — Il a dit avoir baissé son grade et démissionné et a dit ‘Je ne ferai pas ça à nos membres’ Il n’a pas fait ça”, a-t-elle déclaré.

Scheller Sr. a noté que Scheller Jr. avait participé à 5 déploiements à l’étranger et a servi dans l’USMC pendant 17 ans.

“Les Marines l’ont accéléré dans sa carrière. Jusqu’à il y a 30 jours, il était un héros à la tête du Corps des Marines. Le 26 août”, a-t-il déclaré. « Lorsque 13 de nos militaires sont morts à l’aéroport de Kaboul, quelque chose à l’intérieur de notre fils s’est cassé. Il était en colère. responsabilité. Il avait beaucoup de Marines en service actif et d’anciens combattants se demandaient si cela en valait la peine. “

Interrogé à nouveau par Cotton, cette fois spécifiquement à propos de Scheller, Austin a répondu que les questions devraient être « demander[ed] des Marines pour fournir cette perspicacité.

“Je ne pouvais pas croire que ces mots soient sortis de sa bouche”, a déclaré Cathy Scheller à propos d’Austin.

“S’il ne sait pas ce qui se passe, honte à lui… Nous n’allons pas les laisser prendre leur sale petit secret et le cacher et mettre notre fils pour qu’il ne puisse pas parler et l’éloigner de la liberté d’expression pour qu’ils puissent cacher leur petit secret.”

Scheller Sr. a reconnu que son fils avait rompu la chaîne de commandement en s’exprimant – mais a rétorqué qu’Austin, Milley et McKenzie Jr. ont “brisé la chaîne de confiance du peuple américain”.

“Ils devraient baisser leur rang et ils devraient démissionner pour cela. L’audience d’aujourd’hui a montré qu’ils n’accepteront pas de rendre des comptes pour les erreurs qu’ils ont commises. Ils voulaient blâmer tout le monde.”

“Vous et moi savons tous les deux que Joe Biden ne les licenciera pas”, a déclaré Scheller Sr. à Ingraham.

À la suite de sa critique du retrait, Scheller a publié plusieurs autres vidéos, générant des éloges et des controverses tout en suscitant la colère des dirigeants militaires. Finalement, ses supérieurs lui ont dit de cesser complètement de publier sur les réseaux sociaux, un ordre qu’il a immédiatement ignoré en publiant sur l’ordre de bâillon.

Dans une vidéo ultérieure du 16 septembre, Scheller a promis de porter plainte contre McKenzie pour son rôle dans le chaos, selon WCTI.

