Des parents de Pennsylvanie poursuivent le district scolaire en justice pour un programme « éveillé » – RedState ⋆ 10z viral

in

Un couple poursuit le district scolaire d’East Penn pour avoir refusé de leur permettre d’exempter leurs enfants de cours apparemment conçus pour enseigner les préceptes du réveil en classe.

Lehigh Valley Live a noté que: «Les résidents de Macungie, Maureen et Christopher Brophy, disent dans leur procès que des sujets discutés dans les salles de classe de leurs enfants tels que” racisme systématique “, “fragilité blanche”, “religion”, “privilège blanc”, “Black Lives Matter” et « la brutalité policière » sont inacceptables et ne seront pas tolérées. »

Le procès, qui a été déposé devant un tribunal fédéral lundi, allègue que les sujets enseignés sont discriminatoires à l’égard du christianisme.

L’avocat du district scolaire d’East Penn, Marc S. Fisher, a semblé écarter les inquiétudes concernant le procès. « N’importe qui peut intenter une action en justice en payant les frais de dossier. Réussir est quelque chose de complètement différent », a-t-il déclaré.

Le couple a commencé à se plaindre du programme scolaire lorsque l’école a attribué la « Fragilité blanche » de Robin DiAngelo comme lecture obligatoire pour 2020. Ils ne voulaient pas que leur fils de 16 ans et leur fille de 15 ans, qui fréquentent le lycée Emmaüs, soient exposé aux idées du livre, qui enseigne, en partie, que les Américains blancs évitent les conversations sur leur racisme inhérent parce qu’ils ne savent pas comment gérer l’inconfort associé à de telles discussions.

Les Brophys ont demandé que l’école leur permette d’exempter leurs enfants de ces enseignements particuliers. Le procès note que la demande a été rejetée par la surintendante Kristen Campbell.

La poursuite soutient que des sujets tels que « la fragilité blanche » ou « le privilège blanc » « ne coïncident pas avec la boussole morale (des Brophys) ou les opinions religieuses conservatrices ». Il affirme également que le couple a été laissé « dégradé, victimisé, embarrassé et bouleversé émotionnellement » par le refus de Campbell de leur demande.

Le couple affirme également que l’école a exercé des représailles contre eux en raison de leurs critiques du programme d’études. «Ils ont dit que leur fils souffrait de problèmes de santé qui le rendaient douloureux de regarder un écran d’ordinateur pendant des heures. Leur demande d’imprimer ses devoirs et de les récupérer pendant la pandémie de COVID-19 a été refusée, affirment-ils », selon Lehigh Valley Live.

En outre, la poursuite allègue que leur fils a été dispensé de porter un masque à l’école en raison de conditions médicales. Cependant, son professeur de physique de niveau avancé a refusé de l’avoir en classe à moins qu’il ne porte un masque.

Bien que tous les détails du conflit entre les Brophys et le district scolaire ne soient pas encore connus, le programme que le district met en œuvre dans ses écoles est similaire à ce que nous avons vu dans d’autres situations. Après avoir lu « White Fragility », je peux vous dire que la plupart de ce qui est enseigné est simplement plus de dénigrement anti-blanc déguisé en solution pour les conversations sur la race. Bien que les idées ne soient pas basées sur la théorie critique de la race, elles sont certainement tout aussi nuisibles au discours sur ces sujets.

Indépendamment de ce que l’on pense des problèmes que le district scolaire cherche à faire avancer dans ses salles de classe, les parents ne devraient pas être obligés de permettre à leurs enfants de faire l’objet de ce type de propagande. Si les parents ne veulent pas que leurs enfants suivent ces cours, ils devraient pouvoir suivre un cours alternatif d’éducation.

Cependant, cela pourrait faire dérailler l’agenda de la gauche, qui semble consister à endoctriner les enfants dans leur vision du monde, ce qui pourrait expliquer pourquoi la demande des parents a été refusée. Les autoritaires vont devenir autoritaires, non ?